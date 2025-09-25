С бизнесмена взыскали компенсацию за товары с цитатами из «Брат» и «Брат-2»

Tекст: Алексей Дегтярев

Поводом для обращения в суд стали обнаруженные кинокомпанией товары – шевроны, нашивки и патчи, где использовались персонаж Данила Багров, кадры из фильма и цитаты из кинофильмов, передает РИА «Новости».

На спорном товаре были элементы, сходные до степени смешения с образами и фразами из этих кинолент.

Суд частично удовлетворил требования истца, признав незаконным использование заимствований. Было взыскано 46 тыс. 200 рублей компенсации за нарушение исключительных прав и еще 3 тыс. 607 рублей 12 копеек для возмещения судебных расходов.

В октябре 2024 года кинокомпания «СТВ» обратилась в суд с иском к предпринимателю из Липецка за продажу на Wildberries товаров с фразой «Сила в правде» из фильма «Брат-2».