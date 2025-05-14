Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.5 комментариев
«Калашников» заявил о начале поставок пулемета РПЛ-20 в войска
«Калашников» сообщил о возможном запуске серийных поставок РПЛ-20 в 2025 году
Новейший российский пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм может появиться в серийных объемах в российской армии уже начиная с 2025 года.
Серийные поставки новейшего российского пулемета РПЛ-20 калибра 5,45 мм могут стартовать для вооруженных сил в 2025 году, передает ТАСС.
Об этом сообщил главный конструктор концерна «Калашников» по стрелковому оружию Сергей Уржумцев.
По его словам, «сам пулемет только-только появился, и в этом году он в уже серийных объемах должен поступить в войска». Уржумцев уточнил, что РПЛ-20 разработан с учетом современных требований армии и позволяет повысить эффективность огневой поддержки на поле боя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее «Калашников» завершил разработку нового пулемета РПЛ-7 калибра 7,62 мм. А бронешлемы от концерна отправили на войсковые испытания.