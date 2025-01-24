  • Новость часаВице-премьер Казахстана высказался об «утечке переговоров» борта AZAL
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Тень Австро-Венгрии возникла и пропала

    Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп начал переговоры с Россией с трэш-тока

    Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.

    25 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа превращается в «черную дыру» мировой политики

    Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы – не самая серьезная проблема из них.

    8 комментариев
    24 января 2025, 11:41 • Новости дня

    «Калашников» разработал новый пулемет калибра 7,62 мм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» завершил разработку нового пулемета РПЛ-7 калибра 7,62 мм, который будет представлен на международной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби в феврале.

    Концерн «Калашников» представит новый ручной пулемет РПЛ-7 калибра 7,62 мм на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX-2025, сообщает ТАСС. Выставка пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Пресс-служба концерна уточнила, что это будет первая публичная демонстрация данного оружия.

    РПЛ-7 разработан для использования патронов образца 1943 года. Он оснащен ленточным питанием и может поражать цели как обычными, так и трассирующими пулями, включая 57-Н-231 и Т-45 или Т-45М. Пулемет предназначен для уничтожения живой силы, огневых точек и небронированных транспортных средств противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» завершил разработку ручного пулемета РПЛ-20, предназначенного для поражения живой силы и транспортных средств противника с возможностью установки современного оборудования, а затем новый пулемет РПЛ-20 успешно прошел испытания в зоне СВО.

    22 января 2025, 02:46 • Новости дня
    Трамп пригрозил усилить санкции против России

    Трамп допустил усиление санкций против России при отказе от переговоров по Украине

    Трамп пригрозил усилить санкции против России
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что считает вероятным дальнейшее ужесточение санкций США против России, если она не согласится на переговоры по украинскому вопросу, пишет ТАСС. На вопрос о введении дополнительных санкций, Трамп ответил: «Звучит вероятно». Президент США подчеркнул, что конфликт на Украине не разгорелся бы, если бы он сохранил пост президента после выборов 2020 года.

    По мнению Трампа, его внешнеполитическая стратегия могла бы предотвратить развитие украинского кризиса и усиление напряженности в отношениях между США и Россией. Он отметил, что нынешняя администрация США не справляется с задачей поддержания стабильности в регионе.

    Ранее Трамп неоднократно подчеркивал свое недовольство политикой администрации Джо Байдена в отношении России и Украины. Он заявляет, что Байден допустил ошибки, которые привели к эскалации конфликта и осложнению двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным здесь. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. Рубио также сообщил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.


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    22 января 2025, 10:10 • Новости дня
    Первые дроны-камикадзе «Микроб» с ИИ доставлены в зону СВО
    Первые дроны-камикадзе «Микроб» с ИИ доставлены в зону СВО
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более трех тысяч дронов-камикадзе «Микроб», оснащенных искусственным интеллектом и способных автономно следовать за целью, поступили в зону специальной военной операции на Украине.

    Первые три тысячи дронов-камикадзе «Микроб», оснащенные искусственным интеллектом, направлены в зону СВО на Украине, пишет ТАСС.

    Разработчики отметили, что эти устройства могут сопровождать цель самостоятельно после ее захвата оператором, что обеспечивает большую эффективность в боевых условиях.

    Разработчик дрона Александр Грязнов подчеркнул, что «Микроб» обладает высокими динамическими характеристиками и может выдерживать большие скорости и перегрузки. Он заявил: «Наш дрон обладает искусственным интеллектом, системой донаведения. Соответственно, он может после того, как оператор захватит цель, самостоятельно сопровождать ее, как бы цель не маневрировала». По данным Министерства обороны, одно подразделение с двумя расчетами, используя 40 дронов, уничтожило техники противника на сумму, превышающую стоимость всех трех тысяч дронов.

    Грязнов также отметил модульность «Микроба», что позволяет адаптировать его для различных боевых условий. Он пояснил, что в ночное время необходимо использовать тепловизионные устройства, а на разных участках фронта – различные радиочастотные окна. Это требует использования разнообразных приемо-передающих устройств для управления и передачи видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Народный фронт» представил президенту России Владимиру Путину изделия, разработанные инженерами из Кулибин-клуба для бойцов СВО, первые 50 автономных роботов «Курьер», способных стрелять и проводить эвакуацию, доставлены на передовую, а в зону СВО поставили 2 тыс. защитных комплектов «Турист Профессионал 2.0».

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    23 января 2025, 18:51 • Видео
    Трамп начал шантаж России

    Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

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    21 января 2025, 22:43 • Новости дня
    Первая женщина-командующий уволена с поста главы Береговой охраны США

    Сторонница инклюзивности адмирал Линда Ли Фаган уволена с поста главы Береговой охраны США

    Первая женщина-командующий уволена с поста главы Береговой охраны США
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Адмирал Линда Ли Фаган, первая женщина-командующий вооруженным подразделением США, была уволена по распоряжению администрации Дональда Трампа за «провалы в лидерстве» и акцент на политике разнообразия.

    Как сообщает Reuters, администрация Трампа уволила адмирала Линду Ли Фаган, первую женщину-командующего вооруженным подразделением США. Фаган была назначена руководителем Береговой охраны в 2021 году.

    Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Бенджамин Хаффман подтвердил ее увольнение. Он отметил, что причиной стали «провалы в лидерстве, операционные ошибки и неспособность продвинуть стратегические цели Береговой охраны США».

    Анонимный чиновник добавил, что Фаган уделяла «чрезмерное» внимание политикам разнообразия, равенства и инклюзии (DEI). В свою очередь Дональд Трамп ранее заявлял о намерении устранить такие программы в федеральных агентствах.

    Конгрессмен-демократ Рик Ларсен назвал это решение «ошибочным» и отметил, что оно «навредит готовности». Он подчеркнул, что «женщины и мужчины Береговой охраны заслуживают лучшего, чем безрассудные кадровые решения».

    Береговая охрана подвергается критике за случаи сексуального насилия, о которых стало известно из медиаотчетов. Более дюжины бывших курсантов подали иски в прошлом году, требуя компенсации в 130 млн долларов за насилие и бездействие руководства.

    Советник Трампа Илон Маск, ведущий усилия по сокращению затрат в федеральных агентствах, упомянул в соцсетях о DEI, но не подтвердил увольнение Фаган напрямую, заявив, что «подрыв вооруженных сил и безопасности границ в пользу расистских/сексистских DEI-программ больше не приемлем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Малек Дудаков отметил, что в указах президента США Дональда Трампа видна большая программа перестройки Америки, а также попытка изменить систему международных отношений, на что намекают его выход из ВОЗ и начало тарифной войны с Канадой и Мексикой.

    Трамп отменил 78 указов и меморандумов, инициированных его предшественником Джо Байденом. Предприниматель Вивек Рамасвами может отказаться от руководства новым департаментом из-за планов стать губернатором Огайо, что вызывает недовольство у Илона Маска.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уходит в отставку, и это событие выходит далеко за рамки внутриканадских событий, так как явное влияние на это оказал вступающий в должность новый президент США Дональд Трамп.

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    22 января 2025, 18:36 • Новости дня
    Власти Сирии объявили о переговорах с Россией о военных базах

    Сирийские власти обсудили с Россией будущее военных баз на своей территории

    Власти Сирии объявили о переговорах с Россией о военных базах
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Новые сирийские власти начали переговоры с Россией о будущем российских военных баз на территории страны, сообщил министр обороны переходного правительства Сирии.

    Пока окончательное решение по этому вопросу не принято. Министр обороны в сирийском правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра сообщил, что до настоящего момента неясно, каким будет решение, передает ТАСС.

    По словам министра, указания от руководства на этот счет пока не поступали. Однако переговоры ведутся, и в них активно участвуют руководство страны и Министерство иностранных дел Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, в Сирии расторгли инвестиционное соглашение с Россией о порте Тартус.

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    23 января 2025, 11:52 • Новости дня
    «Калашников» разработал комплекс с дронами-камикадзе «КУБ-СМ» для применения роем

    «Калашников» разработал новый комплекс с дронами-камикадзе «КУБ-СМ» для применения роем

    «Калашников» разработал комплекс с дронами-камикадзе «КУБ-СМ» для применения роем
    @ t.me/kalashnikovnews

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» впервые представит на международной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби сверхманевренный разведывательно-ударный комплекс «КУБ-СМ», предназначенный для поражения небронированной и легкобронированной военной техники.

    На международной конференции и выставке вооружений IDEX-2025, которая пройдет в Абу-Даби с 17 по 21 февраля 2025 года, концерн «Калашников» представит свой новейший разработанный комплекс «КУБ-СМ», сообщает Telegram-канал «Калашников». Комплекс включает управляемые боеприпасы и разведчик-ретранслятор, входящие в транспортно-пусковые контейнеры, запускаемые из бронированной машины.

    Основной задачей комплекса является обеспечение мобильных боевых действий. Управляемые боеприпасы поражают небронированные и легкобронированные цели, а также элементы командных пунктов и объектов противовоздушной и противоракетной обороны. В состав комплекса входят 14 управляемых боеприпасов и два разведчика-ретранслятора на базе беспилотных летательных аппаратов.

    Комплекс «КУБ-СМ» способен действовать в любое время суток и в различных метеоусловиях, включая порывы ветра до 15 м/с. Он эффективен против объектов радиоэлектронной борьбы, тылового обеспечения и авиационных баз противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» завершил все поставки дронов «Куб» по контрактам на 2024 год, продемонстрировал первый полет дрона «КУБ-10Э», а позже разработал новый дрон-камикадзе «КУБ-2» в двух модификациях.

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    22 января 2025, 06:56 • Новости дня
    На освобожденной территории Горняка найдены тела мирных жителей

    В Горняке после освобождения обнаружены тела расстрелянных мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Горняк на территории Донецкой Народной Республики были найдены тела расстрелянных мирных жителей после его освобождения российскими войсками.

    Российские войска, освободившие город Горняк в Донецкой Народной Республике, обнаружили тела мирных жителей, передает ТАСС. Тела были найдены в подвалах и домах города во время зачистки. Об этом сообщил стрелок пятого комендантского полка 51-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Левый.

    «Были гражданские, конечно. Мы шли, проходили зачистку. Каждый дом надо проверить, есть ли там гражданский. Потому что, когда мы зашли, люди прятались, боялись. И надо было выходить с ними на контакт. И вот в таких домах находились люди расстрелянные», – рассказал он.

    Среди найденных были также тела без явных признаков насильственной смерти. Это может свидетельствовать о гибели людей от других причин, возможно в результате обстрелов или отсутствия медицинской помощи.

    Город Горняк был освобожден силами группировки «Центр» 29 октября 2024 года. Поселок находился под контролем украинских военных до этого времени, и его освобождение стало значимой вехой в конфликте в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при освобождении села Русское Поречное Суджанского района российские воины обнаружили в подвалах тела убитых и замученных мирных жителей, среди которых преобладали люди пожилого возраста.

    Жительница Курской области рассказала о расстреле беременной женщины солдатами вооруженных сил Украины на трассе близ Куриловки, а также о разграблении домов и похищении детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела в селе Бехтеры Херсонской области, в результате которого пострадали не менее 25 мирных жителей, включая четверых детей.

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    23 января 2025, 03:17 • Новости дня
    Дроны «Князь Вандал» уничтожили десятки Leopard и Abrams ВСУ

    Дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили танки Leopard, Abrams и Challenger

    Tекст: Денис Тельманов

    Оптоволоконные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили несколько десятков единиц бронетехники Вооруженных сил Украины, включая немецкие танки Leopard 2A6, американские Abrams M1A1 и британские Challenger 2, с августа 2024 года.

    Как сообщает ТАСС, генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев заявил о значительных успехах использования дронов «Князь Вандал Новгородский». С августа 2024 года, когда дрон начал активно использоваться, уничтожено несколько десятков единиц западной бронетехники Вооруженных сил Украины. Среди уничтоженных танков были немецкие Leopard 2A6, американские Abrams M1A1 и британские Challenger 2.

    Чадаев добавил, что дроны также успешно ликвидировали танки Т-64, гаубицы M777 и самоходные артиллерийские установки Caesar и M109 Paladin французского и американского производства соответственно.

    FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» был разработан в НПЦ «Ушкуйник» и впервые испытан в августе 2024 года в Курской области. Его преимущество заключается в оптоволоконной связи, которая делает дрон невосприимчивым к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи, в том числе уничтожение тяжелой бронетехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разработали новый дрон «Касатка», который может служить ретранслятором и ложной целью для запутывания противника. Китайские ученые создали первый в мире дрон, способный летать и плавать благодаря уникальной складной конструкции крыла. Более трех тыс. дронов-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом и способностью автономно следовать за целью поступили в зону специальной военной операции на Украине.

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    22 января 2025, 16:15 • Новости дня
    Китай создал дрон для разведки и ударов под водой и в воздухе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайские ученые создали первый в мире дрон, который умеет летать и плавать, благодаря уникальной складной конструкции крыла, что значительно улучшает его маскировку и выживание.

    Китайские ученые из Северо-западного политехнического университета и Центра аэродинамических исследований и разработок создали уникальный беспилотник, передает РИА «Новости».

    Этот дрон способен выполнять полеты в воздухе и перемещаться под водой благодаря инновационной конструкции складного крыла. По информации издания South China Morning Post, дрон запускается с подводной лодки и возвращается на нее же по завершении миссии.

    Уникальная конструкция беспилотника позволяет ему несколько раз менять среду, что значительно улучшает его способности по маскировке и выживанию. Лопасти для полета складываются в воде за пять секунд, плотно прилегая к фюзеляжу, что снижает водное сопротивление. Специальные гребные винты обеспечивают движение под водой, делая дрон маневренным и в воздухе, и в воде.

    Такая универсальность делает беспилотник отличным инструментом для разведывательных и ударных операций. Издание отмечает, что современные оборонительные технологии не способны остановить такое оружие.

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    23 января 2025, 05:32 • Новости дня
    Долг Артура Смольянинова превысил 200 тыс. рублей

    Смольянинов увеличил долг до 216 тыс. рублей из-за кредитов и штрафов

    Tекст: Денис Тельманов

    Артур Смольянинов накопил долги по кредитам и штрафам, которые превысили 216 тыс. рублей, включая штраф за дискредитацию армии.

    Как передает РИА «Новости», актер Артур Смольянинов, признанный иноагентом, увеличил свой долг до 216 тыс. рублей. Еще в июле 2024 года его задолженность составляла 164 тыс. рублей, включая почти 100 тыс. рублей по кредиту.

    На данный момент, согласно имеющимся документам, Смольянинов не погасил долг по кредиту и задолжал 30 тыс. рублей штрафа за дискредитацию Российской армии в 2022 году.

    Помимо этого, у актера числится 28 штрафов ГИБДД на сумму 41,5 тыс. рублей, из которых три взыскания на общую сумму 1,5 тыс. рублей были получены в этом месяце.

    В январе 2023 года Минюст внес Смольянинова в реестр иноагентов, а в мае текущего года он был включен в перечень террористов и экстремистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Артур Смольянинов* подал апелляцию на решение Басманного суда о его заочном аресте по обвинению в распространении фейков о ВС России и возбуждении вражды. Ранее он был заочно арестован на два месяца по этому делу, причем мера пресечения вступит в силу после его экстрадиции или задержания на территории России.

    Также сообщалось, что Смольянинов*, внесенный в список иноагентов и экстремистов, заявил, что иноагент Михаил Ходорковский предлагал ему возвращаться в Россию и «захватывать власть» в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

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    22 января 2025, 05:16 • Новости дня
    Квачков не смог оспорить трехлетний надзор в суде

    Мосгорсуд оставил в силе надзор для Квачкова с запретом на массовые мероприятия

    Tекст: Денис Тельманов

    Мосгорсуд подтвердил законность трехлетнего надзора для полковника в отставке Владимира Квачкова, включая обязательство отмечаться по месту жительства и запрет посещать массовые мероприятия.

    Как сообщает ТАСС, Московский городской суд утвердил решение Дорогомиловского суда о введении трехлетнего административного надзора за полковником в отставке Владимиром Квачковым. В рамках надзора Квачков обязан дважды в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства или фактического нахождения. Также ему запрещено посещать массовые мероприятия до 2027 года.

    Защита Квачкова оспаривала это решение, подчеркивая, что оно незаконно. Однако апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменений. Суд отметил, что Квачков не участвовал в разбирательстве, так как находился в походе.

    В материалах суда отмечено, что судимость Квачкова не снята и не погашена, а ранее он дважды совершал аналогичные административные правонарушения. Суд подчеркнул, что надзор необходим из-за степени опасности преступлений, совершенных офицером в отставке, а также для защиты общественной безопасности.

    Квачков был ранее осужден за организацию вооруженного мятежа и терроризм. В 2013 году его приговорили к 13 годам колонии, срок позже сократили до 8 лет. В 2019 году он вышел на свободу. Летом 2023 года его оштрафовали за дискредитацию ВС РФ и негативные посты в «Одноклассниках».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший полковник ГРУ Владимир Квачков был обвинен в дискредитации Вооруженных сил России. Также Квачков был оштрафован по решению Тверского суда Москвы. После этого осужденный Квачков ушел в паломничество до решения суда о повторном надзоре.

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    22 января 2025, 04:07 • Новости дня
    Трамп объявил о создании компании Stargate для инвестиций в ИИ

    Новая компания Stargate инвестирует 500 млрд долларов в развитие ИИ в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп объявил о создании компании Stargate для инвестиций в развитие искусственного интеллекта с участием OpenAI, SoftBank Group и Oracle.

    Президент США Дональд Трамп объявил о создании компании Stargate, которая планирует инвестировать 500 млрд долларов в развитие искусственного интеллекта в Соединенных Штатах. В создании новой компании примут участие такие технологические гиганты, как OpenAI, SoftBank Group и Oracle, передает ТАСС.

    «Эти ведущие мировые технологические гиганты объявляют о формировании Stargate. Так что запишите это название себе, потому что, думаю, в будущем вы будете часто слышать о нем. Это новая американская компания, которая вложит по меньшей мере 500 млрд долларов в инфраструктуру ИИ в Соединенных Штатах», – заявил Трамп.

    По его словам, данный проект позволит создать 100 тыс. рабочих мест. Это станет значительным вкладом в экономику страны и послужит стимулом для технологического развития. Трамп подчеркнул, что инициатива станет важным шагом для обеспечения лидерства США в сфере искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол», который может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана, известной как «Звездные войны».

    На встрече в Лиме лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Джо Байден приняли решение о важности сохранения контроля человека над искусственным интеллектом при управлении ядерным оружием.

    Илон Маск выразил мнение, что искусственный интеллект к концу 2025 года сможет превзойти интеллектуальные способности человека. Также он выразил обеспокоенность из-за нехватки квалифицированных инженеров в США, что может привести к проблемам в технологическом развитии страны.

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    22 января 2025, 04:28 • Новости дня
    Российская авиация уничтожила склады ВСУ на артемовском направлении

    Су-34 уничтожили склады боеприпасов и пусковые точки БПЛА ВСУ на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по складам боеприпасов и другим объектам ВСУ на артемовском направлении, использовав управляемые авиационные боеприпасы.

    Как сообщает ТАСС, российская авиация уничтожила несколько стратегических объектов Вооруженных сил Украины на артемовском направлении. В частности, истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по складам боеприпасов, материальным средствам и горючему, а также по пусковым точкам беспилотных летательных аппаратов.

    По информации Министерства обороны РФ, удары были нанесены по пунктам временной дислокации 30-й и 54-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Никифоровки, Северска, Николаевки и Серебрянки. В результате атак были уничтожены не только склады, но и узел связи, станция радиоэлектронной борьбы, а также автомобильная и бронированная техника противника.

    Кроме того, расчет гаубицы Южной группировки войск при помощи корректировки расчетов БПЛА уничтожил миномет в районе Васюковки. Артиллерия группы «Юг» также ликвидировала станцию связи Starlink, боевую машину пехоты, три пункта управления беспилотниками, восемь артиллерийских орудий и восемь крупнокалиберных минометов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия потеряла свыше 270 военнослужащих на Курском направлении за последние сутки. Российские войска нанесли удар по объекту энергетики, который обеспечивает работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

    На юге ДНР в результате ударов российских дронов были уничтожены самоходные артиллерийские установки, танк и личный состав ВСУ.

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    23 января 2025, 06:22 • Новости дня
    Экс-замглаву Военно-медицинской академии обвинили во взятках

    Павлу Вешкину инкриминируют получение взяток на сумму свыше 40 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшего замначальника Военно-медицинской академии Павла Вешкина обвиняют в шести эпизодах получения взяток, общая сумма которых превышает 40 млн рублей, согласно материалам дела, оглашенным в суде.

    Бывший заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Павел Вешкин оказался в центре судебного разбирательства по делу о коррупции. Как передает ТАСС, ему предъявлено обвинение в шести эпизодах получения взяток. Общая сумма незаконного вознаграждения превышает 40 млн рублей.

    На судебном заседании, где присутствовал корреспондент, был оглашен ряд материалов дела. Один из свидетелей заявил: «Я передавал деньги Вешкину за содействие в получении контрактов, сумма взятки зависела от размера контракта и составляла 5% от его общей стоимости. В общей сложности я передал ему более 40 млн рублей».

    Свидетельские показания стали важной частью обвинения, и они указывают на систематический характер коррупционных действий. Судебное разбирательство продолжается, и ожидается, что в ближайшее время будут рассмотрены дополнительные доказательства и свидетельства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, имущество заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Павла Вешкина арестовано в рамках дела о получении взятки, которое рассматривается в Головинском районном суде Москвы. Следственный комитет предъявил обвинение Павлу Вешкину в получении взятки от ООО «СЛ Фарма», за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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    22 января 2025, 06:00 • Новости дня
    Российские войска отразили контратаки ВСУ в ЛНР

    Российские бойцы уничтожили более 10 мест сосредоточения ВСУ в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате безуспешных попыток контратак ВСУ в Луганской Народной Республике российские войска нанесли значительные потери противнику, уничтожив более 10 мест сосредоточения и два пункта управления БПЛА.

    Российские войска успешно отразили контратаки Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике, передает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинские формирования пытались замедлить продвижение российских сил, однако понесли большие потери.

    Марочко сообщил: «За истекшие сутки вооруженные формирования Украины вели активные оборонительные действия в районах населенных пунктов Надия, Новоегоровка, Петровское, Невское, Белогоровка. Также маневры противника отмечены в кременских лесах. Целью данных действий было замедление продвижения наших войск и возвращение ранее утраченных рубежей и позиций. Все контратаки украинских боевиков отбиты».

    Эксперт подчеркнул, что российские силы уничтожили более 10 мест сосредоточения врага, включая два пункта управления БПЛА и один командно-наблюдательный пункт. Всего было выполнено около 100 огневых задач для сдерживания украинских контратак в ЛНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по складам боеприпасов и другим объектам ВСУ на артемовском направлении, использовав управляемые авиационные боеприпасы, российские военнослужащие с помощью ЗРК «Бук-М1-2» уничтожили крупногабаритный разведывательный дрон вооруженных сил Украины в небе над Горловкой, а украинская армия в последние сутки потеряла свыше 270 военнослужащих на Курском направлении.

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    23 января 2025, 00:35 • Новости дня
    ВСУ выпустили 59 боеприпасов по ДНР за сутки

    ВСУ совершили 19 атак по ДНР, выпустив 59 боеприпасов, есть жертвы

    Tекст: Денис Тельманов

    За сутки ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив 59 боеприпасов, один человек погиб и семеро получили ранения. В результате атак повреждено несколько объектов гражданской инфраструктуры и транспортных средств.

    Как сообщает ТАСС, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины совершили 19 вооруженных атак по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Всего было выпущено 59 единиц различных боеприпасов. В результате обстрелов погиб один мирный житель и семеро получили ранения.

    По данным управления администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины, повреждены два дома, два автомобиля и пять объектов гражданской инфраструктуры. Среди пострадавших объектов: колледж, линии электропередачи, предприятие магистральных электрических сетей, магазин и кафе в Горловке.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об инциденте в Центрально-Городском районе Горловки, где при обстреле ствольной артиллерией погиб мужчина 1983 года рождения. Мужчина 1982 года рождения получил ранения средней степени тяжести. Также четверо женщин и мужчина пострадали в Никитовском и Калининском районах Горловки от обстрелов кассетными боеприпасами. Седьмой пострадавший был ранен в результате атаки украинского беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины использовали для атаки на Энергодар не менее четырех беспилотников, но обошлось без пострадавших и разрушений. В результате обстрела жилой многоэтажки в Новой Каховке Херсонской области пострадал мужчина, которого госпитализировали в местную больницу. В результате безуспешных попыток контратак вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике российские войска нанесли значительные потери противнику, уничтожив более 10 мест сосредоточения и два пункта управления БПЛА.

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