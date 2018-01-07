В полицию сообщили об угрозе взрыва на станции метро в Москве

Сотрудники оперативных служб проверяют поступившее сообщение об угрозе взрыва на станции «Калужская» Калужско-Рижской линии Московского метро.

Источник в экстренных службах заявил, что на место уже направлены кинологи с собаками для проверки данных. Инцидент никак не повлиял на движение поездов, передает ТАСС.