Директор ЦРУ заявил о «попытках России» повлиять на выборы в США в 2018 году

Глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что его ведомство обеспокоено тем, что Россия «пытается повлиять» на выборы в конгресс США в 2018 году.

Он утвердительно ответил в эфире телеканала CBS на вопрос о том, пытается ли сейчас Россия «подорвать выборы в США». По его словам, ЦРУ обеспокоено этим, тем более, что Москва делает это «десятилетиями», передает РИА «Новости».

«Меня по-прежнему беспокоит не только Россия, но попытки других (стран). У нас много противников, которые хотят подорвать западную демократию… Мы будем работать против русских и всех, кто угрожает результатам (выборов)», - сказал Помпео.

В ноябре в США состоятся выборы в конгресс, также будут избраны несколько губернаторов и состав законодательных собраний ряда штатов.

Между тем, госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что «пока» у него нет никаких данных о намерении России «вмешаться» в американские выборы в 2018 году.