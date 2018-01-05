В ОБСЕ выразили беспокойство выдворением российской журналистки из Латвии

Власти Латвии должны пересмотреть ограничительные и точечные меры в отношении зарубежных журналистов, исполняющих свои профессиональные обязанности, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, комментируя выдворение из республики корреспондента ВГТРК Ольги Курлаевой.

Дезир напомнил, что члены ОБСЕ «взяли на себя обязательство способствовать работе и аккредитации журналистов» из стран, входящих в организацию.

«Свободный доступ к информации и свободный поток информации между странами-участницами вносят вклад в свободу СМИ в регионе ОБСЕ и являются важной частью широкого понятия безопасности, на котором основывается организация», – приводит его слова РИА «Новости».

В ОБСЕ отметили, что латвийские власти 2 января выдворили мужа Курлаевой, также являющегося журналистом. Представитель ОБСЕ отметил, что причины для подобных мер в обоих случаях «непрозрачны и остаются неясными».

Соответствующее обращение было направлено латвийским властям. Письмо цитирует пресс-служба ОБСЕ.

Отметим, о реакции ОБСЕ стало известно после публикации заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая потребовала от Дезира конкретных шагов в качестве реакции на высылку российских журналистов из Латвии.

Захарова напомнила неоднократные заявления Дезира о том, что «принцип взаимности в такого рода вопросах – путь, ведущий к опустошению информационной среды. «Сейчас в его силах реализовать взятые на себя обязательства по урегулированию подобного рода ситуаций», – подчеркнула Захарова.

Ранее в пятницу стало известно, что Ольга Курлаева вернулась в Россию.

В четверг сообщалось, что латвийские власти предписали двум российским – Ольге (ВГТРК) и Анатолию Курлаевым («ТВ Центр») – покинуть страну. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Латвия вознамерилась провести полную зачистку неугодных СМИ.