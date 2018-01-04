Латвия выдворила двух российских журналистов

Латвийские власти предписали двум российским журналистам – Ольге и Анатолию Курлаевым – покинуть страну.

Курлаева, которая работает корреспондентом ВГТРК, должна покинуть Латвию в течение 24 часов. Ее обвиняют в «угрозе» национальной безопасности Латвии, передает «Интерфакс».

Телеканал «Россия 24» сообщил, что днем ранее из этой страны был депортирован супруг Курлаевой Анатолий, работающий корреспондентом канала «ТВ Центр».

Курлаева рассказала, что к ней «пришли утром в отель» те же сотрудники пограничной службы, что приходили двумя днями раньше за ее мужем Анатолием Курлаевым. «Будет выдворение», – сообщила журналистка.

В октябре в Латвии задержали сотрудницу МИА «Россия сегодня» Эллы Тарановой. В российском МИД это назвали вопиющим нарушением прав журналиста.