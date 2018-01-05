Выдворенная из Латвии журналистка вернулась в Россию

Сотрудница ВГТРК Ольга Курлаева, которую выдворили из Латвии, вернулась в Россию, сообщил ее муж Анатолий.

Курлаеву доставили на латвийско-российскую границу в автобусе, после чего латвийская сторона передала журналистку российским пограничникам, передает РИА «Новости».

Супруг журналистки рассказал, что «погранцы наши ее чаем с печеньками кормят».

Курлаев отметил, что «обычные сотрудники» обращались с его женой «хорошо», но власти Латвии решили «максимально унизительно выдворить» россиянку, не позволив ей «оплатить самолет».

«Ее отвезли ночью в пункт «Терехово», граница Латвии и России. Там и высадили», – рассказал он.

Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что «безумно грустно», когда страна «не боится террористов, но при этом боится журналистов». Он возмутился тем, что Курлаевой не дали купить билет на самолет, а повезли в автобусе.

«Наверное, наши спецслужбы уверены, что российские журналисты, пролетая над Даугавпилсом, спрыгнут с самолета и все равно останутся в Латвии вести подрывную деятельность, не иначе. Везли сами, чтобы надежнее», – заявил Мамыкин.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил: «Действия властей Латвии в очередной раз показали, как в этой стране Евросоюза относятся к свободе слова и к правам журналистов». Он предложил вспомнить о выдворении журналистов, когда Латвия, эта «образцовая европейская демократия», снова поднимет в ПАСЕ вопрос «о правах человека или свободе слова в России».

В четверг сообщалось, что латвийские власти предписали двум российским журналистам – Ольге (ВГТРК) и Анатолию Курлаевым («ТВ Центр») – покинуть страну. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Латвия вознамерилась провести полную зачистку неугодных СМИ.