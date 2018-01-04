Захарова: Латвия вознамерилась провести полную зачистку неугодных СМИ

Латвийские власти при молчаливой поддержке Брюсселя преследуют цель полной зачистки информационного пространства страны от неугодных СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выдворение российских журналистов Анатолия и Ольги Курлаевых из Риги.

«Рассказы о «борьбе с угрозами национальной безопасности» отдают временами тоталитаризма 30-х годов ХХ века в Испании и Германии», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Захарова подчеркнула, что Рига «прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы».

Она пообещала, что Россия будет добиваться соответствующей реакции профильных международных институтов.

Представитель МИДа призвала неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать адекватную оценку действиям Латвии, «немыслимым для демократического общества».

Ранее в четверг сообщалось, что латвийские власти предписали двум российским – Ольге (ВГТРК) и Анатолию Курлаевым («ТВ Центр») – покинуть страну.