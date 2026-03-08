В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.30 комментариев
В Дубае объявили угрозу ракетной атаки
Жителей Дубая призвали немедленно найти укрытие из-за угрозы ракетной атаки
Жителям Дубая на телефоны пришли экстренные оповещения с требованием срочно укрыться в зданиях из-за потенциальной угрозы ракетного удара.
Предупреждение о возможной воздушной атаке получили находящиеся в регионе люди, передает РИА «Новости». Корреспондент агентства подтвердил факт массовой рассылки тревожных уведомлений на телефоны местных жителей и туристов.
В тексте сообщения власти настоятельно рекомендуют населению проявить максимальную осторожность. «В связи со сложившейся ситуацией и потенциальной угрозой ракетного обстрела, немедленно найдите безопасное место в ближайшем защищенном здании, избегайте окон, дверей и открытых пространств. Дождитесь дальнейших инструкций», – гласит текст оповещения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО ОАЭ отразили ракетную атаку и налет беспилотников со стороны Ирана.
Накануне обломки сбитой воздушной цели повредили фасад высотного здания в районе Дубай Марина.