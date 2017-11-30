Эксперт: Базам в Хмеймиме и Тартусе нужна 10-километровая система обороны

Система обороны российских военных баз в Сирии надежно защищает от мощных ударов ВВС с моря и суши. Однако ситуация показала, что защита от боевиков, диверсионно-разведывательных групп недостаточна, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков.

Напомним, 31 декабря «мобильная диверсионная группа» террористов обстреляла военную базу Хмеймим из минометов; по данным Минобороны, погибли двое военнослужащих. СМИ сообщили о «фактическом уничтожении» боевиками семи российских военных самолетов, однако Минобороны опровергло эту информацию. Между тем накануне военный корреспондент Роман Сапоньков опубликовал фотографии пострадавших российских самолетов.

Говоря о защите российских баз, первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков отметил, что существует три зоны прикрытия подобных объектов.

Первая зона самообороны обеспечивает прикрытие от атак стрелковым оружием на расстоянии в пределах 1,5–2 км. Средняя зона – это зона защищенности от тяжелого вооружения, пехоты, минометных обстрелов. Глубина ее прикрытия обычно колеблется в пределах 8–10 км. Третья – дальняя зона прикрытия, которая прикрывает от тяжелого вооружения, артиллерийских систем большой дальности. Она обеспечивает защиту на расстоянии до 30–40 км в зависимости от сил противника.

Исходя из событий в Хмеймиме, можно сказать, что «третья зона самообороны, безусловно, прикрыта. А вот уже даже в средней зоне существуют серьезные пробелы», подчеркнул эксперт. Это и позволило противнику осуществить минометный обстрел по нашей базе, добавил он.

Кроме того, есть данные, что в Хмеймим был направлен самолет – летающий военный госпиталь Ил-76МД «Скальпель-МТ». Но он не смог приземлиться. «Это говорит о том, что стрельба велась не только минометами, но и артиллерией, в результате чего, по всей видимости, была повреждена взлетно-посадочная полоса, которая не позволила приземлиться самолету», – указал эксперт. Повреждение полосы – уже «серьезная угроза для нашей базы», потому что самолеты фронтовой авиации Су-24, Су-25, Су-34, Су-35 действовать там активно не смогут, добавил Сивков.

Спустя несколько дней после обстрела повреждения самолетов не устранены, это означает, что они достаточно существенны. Значит, был нанесен «достаточно серьезный артиллерийский удар», жертвами которого стали два человека, при этом возможно значительное число раненых. Скорее всего, удар наносился по площадям, не прицельно, и пострадали те, кто находился на постах охраны в районе расположения боевых самолетов, отметил Сивков.

С базой в Тартусе такая же ситуация как с Хмеймимом. «Мы построили там систему обороны, ориентированную на защиту от регулярной армии, то есть мощных ударов ВВС с моря и суши», – указал Сивков, напомнив, что там на страже стоят комплексы ПВО/ПРО С-300, С-400 и другие. Так, например, система «Панцирь» уничтожает даже такие цели, которые не под силу американскому комплексу Patriot. Однако если говорить о системе защиты от действий различных регулярных формирований, диверсионно-разведывательных групп, ситуация показала, что она недостаточно эффективна, подчеркнул эксперт.

Чтобы обеспечить надежность базы, «нужно иметь систему обороны, которая имела бы глубину как минимум километров на 10 в радиусе от нашей базы», – отметил Сивков. Для этого нужно постоянно осуществлять там патрулирование боевыми вертолетами, иметь развитую систему разведки, которые бы позволили своевременно выявлять приближение боевиков-террористов и наносить по ним упреждающий удар, подчеркнул эксперт.