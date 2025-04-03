Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.0 комментариев
Porsche сделал официальное заявление по производству танков
Porsche опроверг возобновление производства танков
Представитель немецкого холдинга Porsche SE Кристоф Цемелка опроверг информацию о возвращении компании к производству танков, подчеркнув, что такие заявления не соответствуют действительности.
В своем заявлении Цемелка подчеркнул: «Заявление о том, что Porsche SE снова будет производить танки, я могу опровергнуть совершенно точно и однозначно», передает РИА «Новости».
Исторически Porsche участвовала в разработке немецких тяжелых танков Tiger (P) и сверхтяжелого танка Maus в 1940-е годы, а также в создании танка Leopard в 1960-е годы. Однако нынешний курс компании, владеющей акциями Volkswagen SE и Porsche AG, не предусматривает возврата к военному производству.
Ранее немецкое издание Europaische Sicherheit & Technik сообщило о планах Porsche SE вернуться к производству вооружений из-за убытков в размере около 20 млрд евро за 2024 год. Это вызвало волну сообщений в российских СМИ о возможном производстве танков компанией.
На фоне экономических трудностей, газета Stuttgarter Zeitung также писала о намерении Porsche сократить около 1,9 тыс. рабочих мест к 2029 году. Штаб-квартира компании расположена в Штутгарте.
Ранее западному автопрому подсказали путь возвращения в Россию. Кроме того, газета ВЗГЛЯД изучала, как иностранный автопром начинает возвращаться в Россию.