Porsche сделал официальное заявление по производству танков

Porsche опроверг возобновление производства танков

Tекст: Дарья Григоренко

В своем заявлении Цемелка подчеркнул: «Заявление о том, что Porsche SE снова будет производить танки, я могу опровергнуть совершенно точно и однозначно», передает РИА «Новости».

Исторически Porsche участвовала в разработке немецких тяжелых танков Tiger (P) и сверхтяжелого танка Maus в 1940-е годы, а также в создании танка Leopard в 1960-е годы. Однако нынешний курс компании, владеющей акциями Volkswagen SE и Porsche AG, не предусматривает возврата к военному производству.

Ранее немецкое издание Europaische Sicherheit & Technik сообщило о планах Porsche SE вернуться к производству вооружений из-за убытков в размере около 20 млрд евро за 2024 год. Это вызвало волну сообщений в российских СМИ о возможном производстве танков компанией.

На фоне экономических трудностей, газета Stuttgarter Zeitung также писала о намерении Porsche сократить около 1,9 тыс. рабочих мест к 2029 году. Штаб-квартира компании расположена в Штутгарте.

Ранее западному автопрому подсказали путь возвращения в Россию. Кроме того, газета ВЗГЛЯД изучала, как иностранный автопром начинает возвращаться в Россию.