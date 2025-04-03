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Главу ЗАТО Видяево обвинили в получении 15 млн рублей взятки
Следственный комитет предъявил обвинение главе закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Видяево в Мурманской области в получении взятки за содействие в заключении контракта на муниципальные нужды.
Чиновник обвиняется в получении взятки в размере 15 млн рублей, сообщили в управлении СК России по Мурманской области, передает ТАСС.
По данным следствия, в прошлом году обвиняемый за взятку содействовал заключению гражданско-правового договора с директором коммерческой организации на обеспечение муниципальных нужд ЗАТО Видяево.
Ранее бывшего главу городского округа Серпухов задержали по делу о взятке от предпринимателей за покровительство их деятельности в рамках муниципальных контрактов.