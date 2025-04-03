Главу ЗАТО Видяево обвинили в получении 15 млн рублей взятки

Трамп объявил о новых пошлинах на иностранные товары

США ввели пошлины до 34% на товары из ЕС, Китая, Южной Кореи и других стран

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп объявил о введении значительных пошлин на импортные товары, передает РИА «Новости». Новые тарифы составляют 20% на продукцию из ЕС.

Пошлины коснулись продукции более чем из 100 государств. В том числе такие страны:

- Китай – 34%;

- Тайвань – 32%;

- Швейцария – 31%;

- ЮАР – 30%;

- Индия – 26%;

- Южная Корея – 25%;

- Япония – 24%.

В дополнение к этому, на легковые автомобили, легкие грузовики и автозапчасти будет установлена пошлина в размере 25%.



Введение этих мер сопровождается базовой пошлиной в 10% на импорт из большинства стран, включая Украину, но исключая Россию.

Трамп подчеркнул, что США применят пошлины наполовину ниже тех, что введены другими странами, чтобы обеспечить ответные действия.

Ранее США уже ввели 25%-е пошлины на импорт из Мексики и Канады.

ЕС, Канада и Китай намерены ответить США своими пошлинами. Оттава и Пекин уже заявили о своих намерениях, а ЕС планирует ответные действия в апреле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о введении зеркальных пошлин на импорт товаров из ЕС и Китая, выразив уверенность, что это укрепит экономику страны и поможет снизить госдолг.

Американские власти планируют завершить военные операции в Иране до осени, если соглашение по иранской ядерной программе не будет достигнуто.

Китайские власти приостановили регистрацию новых инвестпроектов китайских компаний в США из-за усиления торговой напряженности, сообщили источники Bloomberg.