Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.5 комментариев
США и Украина провели долгий разговор по соглашению об ископаемых
США и Украина провели длительные переговоры по проекту соглашения об ископаемых
США и Украина провели первый длительный разговор по проекту соглашения об ископаемых, предложенному американской стороной, продолжая работу с участием юристов.
США и Украина провели первый длительный разговор по проекту соглашения об ископаемых. Согласно «Общественному», обсуждение прошло 28 марта, и работа команд, включающая юристов, продолжается, передает РИА «Новости».
По мнению украинских журналистов, это может стать прецедентом, из-за которого другие доноры Киева также потребуют возврата вложений. Британский журнал Spectator пишет, что в соглашении предусмотрен запрет на продажу ископаемых «стратегическим конкурентам» США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп заявил, что если украинский лидер Владимир Зеленский продолжит попытки «отойти от сделки» по редкоземельным металлам между США и Украиной, его ждут «большие проблемы».
Украинский депутат Александр Дубинский заявил, что США планируют вернуть 184 млрд долларов с Украины за предоставленную помощь, используя доходы от ресурсов страны.
Украина запросила изменения в экономическом соглашении с США, которое предполагает контроль Вашингтона над украинскими инфраструктурными и минеральными проектами, из-за опасений по поводу евроинтеграции и возврата военной помощи.