Турист из США чудом избежал гибели на запретном острове Северный Сентинель

Tекст: Елизавета Шишкова

Американский турист, как сообщает «Российская газета», решил посетить запретный остров Северный Сентинель, ставший частью объединенной территории Андаманских и Никобарских островов, где контакты с посторонними людьми запрещены десятилетиями. Последняя попытка связаться с местным племенем в 2018 году закончилась гибелью миссионера, который был убит стрелой.

Турист прибыл на остров утром на надувной лодке и пытался привлечь внимание местных жителей, используя свисток и бинокль. Однако никто из членов племени не появился, и турист, по сути, остался без внимания. Он снял видео своего визита, собрал образцы песка и оставил подарки в виде кокоса и напитка.

После этого его арестовали власти Индии за нарушение законов, запрещающих доступ к охраняемым территориям. Расследование показало, что его поездка была тщательно спланирована, включая изучение приливов и подъездных путей. Интересно, что уже в октябре 2024 года он пытался достичь острова, но был остановлен отельным персоналом.

Северный Сентинель известен своим изолированным племенем, не имеющим иммунитета к общим заболеваниям, что делает любые контакты крайне опасными как для племени, так и для визитеров.