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Турист из США чудом избежал гибели на запретном острове Северный Сентинель
Турист из США проник на Северный Сентинель, но члены изолированного племени его проигнорировали, что спасло мужчине жизнь, хотя ранее подобная попытка закончилась трагически.
Американский турист, как сообщает «Российская газета», решил посетить запретный остров Северный Сентинель, ставший частью объединенной территории Андаманских и Никобарских островов, где контакты с посторонними людьми запрещены десятилетиями. Последняя попытка связаться с местным племенем в 2018 году закончилась гибелью миссионера, который был убит стрелой.
Турист прибыл на остров утром на надувной лодке и пытался привлечь внимание местных жителей, используя свисток и бинокль. Однако никто из членов племени не появился, и турист, по сути, остался без внимания. Он снял видео своего визита, собрал образцы песка и оставил подарки в виде кокоса и напитка.
После этого его арестовали власти Индии за нарушение законов, запрещающих доступ к охраняемым территориям. Расследование показало, что его поездка была тщательно спланирована, включая изучение приливов и подъездных путей. Интересно, что уже в октябре 2024 года он пытался достичь острова, но был остановлен отельным персоналом.
Северный Сентинель известен своим изолированным племенем, не имеющим иммунитета к общим заболеваниям, что делает любые контакты крайне опасными как для племени, так и для визитеров.