В Москве обсудили развитие системы господдержки ветеранов СВО и членов их семей

Tекст: Елизавета Шишкова

На круглом столе в Москве, посвященном двухлетию фонда «Защитники Отечества», обсуждалась система государственной поддержки ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Статс-секретарь и заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева отметила, что фонд стал импульсом для развития многих отраслей и способствовал формированию системы социального сопровождения ветеранов на основе межведомственного взаимодействия, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Цивилева подчеркнула, что благодаря фонду в стране создается новая система государственной поддержки, включающая реабилитацию и ресоциализацию ветеранов. Работа фонда дала возможность поднять помощь ветеранам и их семьям на новый уровень благодаря участию государственных институтов.

На мероприятии выступили представители федеральных министерств и ведомств, а также ветераны СВО, которые поделились своими историями адаптации к мирной жизни. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова высоко оценила работу фонда, отметив важность обратной связи от ветеранов.

Попечительский совет фонда, как сообщил его заместитель председателя Роман Артюхин, активно работает над внедрением эффективных мер поддержки ветеранов СВО. Он также сообщил о планах провести заседание совета с Комиссией Госсовета по поддержке ветеранов.

Фонд «Защитники Отечества» также уделяет внимание созданию патриотического контента и продвижению образа патриота. На круглом столе был презентован проект фонда и партнеров – серия видеороликов о возвращении участников СВО к мирной жизни.