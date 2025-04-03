Песков заявил о намерении продолжать усилия с США для урегулирования на Украине

Bloomberg: Песков заявил о намерении продолжать усилия с США для урегулирования конфликта на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Россия хотела бы продолжать сотрудничество с США по урегулированию украинского кризиса, заявил Песков в интервью агентству Bloomberg, передает ТАСС. По его словам, Москва предпочитает усилия, направленные на мирное разрешение конфликта на Украине.

Песков подчеркнул, что Россия и США должны сосредоточиться на диалоге и понимании. Он отметил, что нынешняя американская администрация также предпочитает переговоры, а не конфликт. «Все предпочитают не сражаться, а говорить и не только говорить, но и быть услышанными», – цитирует агентство слова Пескова.

Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул важность остановки конфликта на Украине, несмотря на хорошее сотрудничество с Россией и Украиной. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявлял, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.