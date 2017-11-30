Иран объявил о разгроме готовивших беспорядки террористов

Министерство разведки Ирана объявило о разгроме террористической ячейки, намеревавшейся устроить беспорядки в стране, ее члены арестованы после столкновения с силами безопасности республики.

«Вооруженная террористическая ячейка, которая планировала устроить взрывы и убивать невинных людей, чтобы поддержать недавние волнения, проникла в Иран», – передает заявление ведомства БелТА со ссылкой на ИРНА.

В иранском министерстве уточнили, что столкновения террористов с силами безопасности республики произошли в северо-западном городе Пираншехре в провинции Западный Азербайджан. В результате были убиты трое стражей порядка, уничтожен один террорист. Некоторые члены группировки получили ранения.

У террористов конфисковали оружие, в том числе автоматы Калашникова, гранаты, военную форму и инструкции по подготовке беспорядков.

В ведомстве напомнили, что ранее в Западном Иране были выявлены и разгромлены три других террористических ячейки.

Напомним, в пятницу пройдет заседание СБ ООН по ситуации в Иране. Заседание созвано по инициативе Вашингтона. Москва, в свою очередь, раскритиковала эту идею, подчеркнув, что внутренние процессы в ИРИ не «не имеют ни малейшего отношения» к функциям СБ ООН.