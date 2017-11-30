Иран объявил о разгроме готовивших беспорядки террористов

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5 января, пятница  |  Последнее обновление — 22:37  |  vz.ru
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Россиян ждет серия улучшений в качестве жизни

Государство предпринимает огромные усилия, чтобы детство как можно большего числа детей стало счастливееФото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
2018 год обещает стать для россиян прорывным в социальной сфере. Принятые властями меры прежде всего помогут самым незащищенным слоям населения: от пенсионеров до многодетных семей с невысоким доходом. Однако перемены почувствуют и обманутые дольщики, и погрязшие в долгах индивидуальные предприниматели, и даже должники, которых до сих пор слишком грубо преследовали коллекторы. Подробности...
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Обстрел Хмеймима выявил пробелы во «втором кольце» обороны

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Российские базы Тартус и Хмеймим в Сирии надежно защищены от мощных ракетно-бомбовых ударов с моря и суши, однако они оказались уязвимы перед атаками диверсионных групп боевиков. Еще в Афганистане для защиты советских авиабаз создавались три уровня защиты. Атака террористов на базу Хмеймим обнажила пробел на втором уровне, который необходимо срочно ликвидировать. Подробности...
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Российской науке в прошедшем году было чем гордиться

Эксперимент с таксой нельзя назвать наиболее значимым, но наиболее скандальным он точно сталФото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
Для российских ученых 2017 год оказался урожайным на интеллектуальные прорывы. Тут и перспективные исследования в области лечения рака, и создание самого мощного в мире квантового компьютера, и причастность к главному открытию года. По большому счету россияне должны были быть в числе нобелевских лауреатов, но в дело, судя по всему, опять вмешалась политика. Подробности...
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США занервничали из-за потепления между Пхеньяном и Сеулом

Северная и Южная Корея впервые за три года наладили телефонное общениеФото: Kim Hong-Ji/Reuters
КНДР и Республика Корея впервые с 2015 года поговорили по телефону. Стороны готовятся встретиться через шесть дней для обсуждения участия северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде. Первые шаги по улучшению отношений двух стран заставляют США нервничать. Ким Чен Ын и Дональд Трамп стали мериться, у кого ядерная кнопка больше. Подробности...
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Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме

Обстрел российской военной базы в Хмеймиме мог стать еще одной провокациейФото: Александр Елистратов/ТАСС
Обстрел авиабазы в Хмеймиме стал одним из самых крупных инцидентов в Сирии за два года, в ходе которых российские военные несли потери. Минобороны подтвердило, что исламисты атаковали российскую базу 31 декабря и впервые смогли обойти систему ПВО. В Сети уже появились первые версии произошедшего. Теперь схему охраны базы изменят. Подробности...
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Аятоллы победят и без лучей поддержки, которые им шлет наш МИД

Глеб Кузнецов, политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии
Читая мнения жителей государства – Малого Сатаны о дружественном Иране и замечательных аятоллах, не могу не вспомнить историю с обнародованием в 2016 году переписки аятоллы Хомейни с несколькими американскими президентами и ЦРУ. Подробности...
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В блогах начнется адский холивар

Константин Рыков, интернет- и медиапродюсер
Кто-то увлекается фотоохотой, кто-то майнит битки, а мое любимое хобби – ловить на вранье «Русскую службу BBC». Подробности...
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2017 год в самых популярных публикациях колумнистов ВЗГЛЯДа

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Подведем уже традиционные итоги уходящего года сквозь призму предпочтений читателей газеты ВЗГЛЯД. В эту подборку включены тексты, которые в каждом из месяцев 2017 года собрали наибольшее количество просмотров на нашем сайте. Подробности...
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      2017 год был полон моментов, всю торжественность, курьезность или трагичность которых был способен передать один кадр. Газета ВЗГЛЯД выбрала такие события. На фото – президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев во время возложения венков в годовщину нападения фашистской Германии на СССР
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      Города мира празднуют Новый год и Рождество

      В ожидании новогодних праздников города мира оригинально украшают площади, здания и готовят яркую иллюминацию. Супружеская пара Мануэла и Джулс Самлан, одетые как рождественская елка и Санта-Клаус, вышли прогуляться по торговой улице Нойхаузерштрассе в центре Мюнхена
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      В Москве прошел парад Снегурочек

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        • Нет, но, думаю, таких достаточно

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          Иран объявил о разгроме готовивших беспорядки террористов

             5 января 2018, 12:41
          Фото: Mek Network Inside Iran/DPA/Global Look Press
          Текст: Ольга Никитина

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          Министерство разведки Ирана объявило о разгроме террористической ячейки, намеревавшейся устроить беспорядки в стране, ее члены арестованы после столкновения с силами безопасности республики.

          «Вооруженная террористическая ячейка, которая планировала устроить взрывы и убивать невинных людей, чтобы поддержать недавние волнения, проникла в Иран», – передает заявление ведомства БелТА со ссылкой на ИРНА.

          В иранском министерстве уточнили, что столкновения террористов с силами безопасности республики произошли в северо-западном городе Пираншехре в провинции Западный Азербайджан. В результате были убиты трое стражей порядка, уничтожен один террорист. Некоторые члены группировки получили ранения.

          У террористов конфисковали оружие, в том числе автоматы Калашникова, гранаты, военную форму и инструкции по подготовке беспорядков.

          В ведомстве напомнили, что ранее в Западном Иране были выявлены и разгромлены три других террористических ячейки.

          Напомним, в пятницу пройдет заседание СБ ООН по ситуации в Иране. Заседание созвано по инициативе Вашингтона. Москва, в свою очередь, раскритиковала эту идею, подчеркнув, что внутренние процессы в ИРИ не «не имеют ни малейшего отношения» к функциям СБ ООН.


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