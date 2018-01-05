Заседание СБ ООН по Ирану назначено на пятницу

В пятницу пройдет заседание СБ ООН по ситуации в Иране, сообщает организация.

Заседание назначено на 15.00 (23.00 мск), оно пройдет в «открытом формате», сообщил источник РИА «Новости».

Позднее пресс-служба ООН распространила официальную программу СБ с подтверждением времени заседания. В программе указано, что СБ соберется для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Проведение встречи официально запросили США.

Напомним, МИД России раскритиковал идею США созвать СБ ООН по ситуации в Иране, где произошли массовые беспорядки.