МИД раскритиковал идею США созвать СБ ООН по Ирану

Москва не видит роли Совета Безопасности ООН в решении вопроса о внутриполитической ситуации в Иране, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков подчеркнул, что события в Иране – это внутренние процессы. «Совет же Безопасности (ООН) – это определенный орган, несущий по уставу ООН главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности», – приводит его слова РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что внутренние дела Ирана «не имеют ни малейшего отношения» к функциям СБ ООН.

Американскую идею созыва Совбеза по иранскому вопросу Рябков назвал «вредной и деструктивной». Он подчеркнул, что вне зависимости от того, как развернется ситуация с созывом подобного заседания, Россия изложит свою позицию «самым полным и доскональным образом».

Рябков также отметил, что позиция нашей страны «весьма последовательна и основывается целиком и полностью на приверженности нормам международного права», в отличие от того, «чем изо дня в день пробавляются наши американские коллеги».

В Госдуме ранее также заявили, что пора на уровне ООН потребовать остановить американское подстрекательство в отношении Ирана, чтобы не допустить в стране сценария аналогичного Ливии и Ираку.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках разжигания «персидской весны» в Иране.