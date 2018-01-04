В Госдуме потребовали от США прекратить подстрекательство беспорядков в Иране

Пора на уровне ООН потребовать остановить американское подстрекательство в отношении Ирана, чтобы не допустить в стране сценария аналогичного Ливии и Ираку, заявил депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

«США же хотят совсем другого: они хотят спустить ситуацию в этой стране по сценарию Ливии, Ирака, который мы уже видели», – заявил Шхагошев, слова которого передает РИА «Новости».

«Американские власти, которые заявляют о якобы поддержке в Иране движения против коррупции, потворствуют революции, а не эволюции. К эволюционным изменениям стремятся сами власти Ирана, которые это подтверждали, выражая готовность к реформам», – уверен депутат.

По его словам, США должны понимать, что своей позицией по Ирану подставляют европейские страны, где есть спящие радикальные террористические ячейки, как и в самих Соединенных Штатах.

«Своим подстрекательством и вмешательством в дела ближневосточных государств Вашингтон может разбудить их. Это может привести к цепной реакции: те, кому это не нравится, могут прибегнуть к самым разным акциям как в Европе, так и в США, вплоть до определенных террористических актов», – предупредил Шхагошев.

Тем временем помощник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер в интервью «Голосу Америки» заявил, что выступает за дополнительные санкции в отношении иранского правительства.

«Важно, чтобы этот режим лишился ресурсов, необходимых для продолжения его убийственных кампаний, так что речь идет о дипломатии, но также и о санкциях», – передает ТАСС слова Макмастера.

Он выразил мнение, что «около 80% бойцов, воюющих на стороне режима [президента Башара] Асада в Сирии, связаны с Ираном».

Макмастер вновь обвинил Тегеран в «разжигании гражданской войны в регионе, предоставлении оружия и поддержке таких террористических (по мнению США, – прим. ВЗГЛЯД) группировок, как «Хезболла».

Напомним, в среду в Иране сообщили, что за организацию и участие в беспорядках иранские правоохранители задержали гражданина одной из стран Европы.

Ранее в тот же день в иранском КСИР заявили о завершении «смуты 2017 года». По словам командующего КСИР, США, Израиль и Саудовская Аравия отдавали приказ террористам ИГ* проникнуть на иранскую территорию «для ведения подрывной деятельности».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках разжигания «персидской весны» в Иране.