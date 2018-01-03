В Иране за организацию беспорядков задержан гражданин одной из стран Европы

Иранские правоохранители задержали в городе Боруджерд гражданина одной из европейских стран «во время участия в демонстрациях и руководства мятежниками» в ходе возникших беспорядков на западе страны, сообщил глава суда города Хамид Реда Абу аль-Хосни.

Из какой именно страны прибыл европеец, не уточняется, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

Тем временем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал «в надлежащее время» обещал оказать поддержку народу Ирана, «так как он борется, чтобы освободить свою коррумпированную и плохо управляемую страну».

В свою очередь заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш «с беспокойством следит за развитием ситуации в Иране», «призывает уважать право на мирные собрания и свободу выражения, а также к мирному проведению демонстраций».

Между тем, ранее в среду в иранском КСИР заявили о завершении «смуты 2017 года». По словам командующего КСИР, США, Израиль и Саудовская Аравия отдавали приказ террористам ИГ* проникнуть на иранскую территорию «для ведения подрывной деятельности».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках разжигания «персидской весны» в Иране.