В иранском КСИР заявили о завершении «смуты 2017 года»

Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари сообщил, что беспорядки в стране закончены без успеха для демонстрантов.

«Объявляю о провале смуты 2017 года... Число протестующих было малым и не превысило во всем Иране 15 тысяч человек», – цитирует Джаафари информационный портал КСИР, передает РИА «Новости».

Джаафари отметил, что США, Израиль и Саудовская Аравия отдавали приказ террористам из группировки «Исламское государство*» проникнуть на иранскую территорию «для ведения подрывной деятельности».

Ранее администрация президента США называла беспорядки в Иране «народным восстанием».

Напомним, общее число жертв беспорядков в Иране достигло 20.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани называл протесты внутри государства ведением «опосредованной войны», которую ведут с Тегераном некоторые страны.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках разжигания «персидской весны» в Иране.