Белый дом назвал беспорядки в Иране «народным восстанием»

Администрация президента Соединенных Штатов считает беспорядки в Иране «естественным народным восстанием», заявила пресс-секретарь Дональда Трампа Сара Сандерс.

По словам Сандерс, граждане Ирана «устали платить цену за склонное к насилию, коррумпированное руководство», передает РИА «Новости».

«Годы плохого управления, коррупции и авантюристской политики за рубежом подорвали доверие иранцев к их руководству. Иранский режим тратит богатства своего народа на распространение воинственной идеологии и терроризма за рубежом вместо того, чтобы способствовать благосостоянию внутри страны», – утверждает пресс-секретарь Трампа.

«В результате мы сейчас видим естественное народное восстание, организованное иранскими гражданами… США поддерживают иранский народ. Мы призываем «режим» уважать фундаментальные права граждан на мирное выражение стремления к изменениям», – заявила Сандерс.

Тем временем американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что в связи с событиями в Иране США в ближайшие дни созовут специальные заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке и Совета ООН по правам человека в Женеве.

Напомним, общее число жертв беспорядков в Иране достигло 20.

Между тем секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани назвал протесты в Иране ведением «опосредованной войны», которую ведут с Тегераном некоторые страны.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках разжигания «персидской весны» в Иране.