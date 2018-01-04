США расширили санкции против Ирана

Вашингтон ввел новые санкции в отношении Ирана, сообщило управление министерства финансов США по контролю над иностранными активами.

Санкции введены в отношении пяти иранских организаций, передает ТАСС.

Под так называемые вторичные санкции попали Shahid Eslami, Shahid Kharrazi Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Sanikhani Industries и Shahid Shustari Industries, передает РИА «Новости».

Министр финансов США Стивен Мнучин пояснил, что санкции «направлены против ключевых организаций, вовлеченных в иранскую ракетную программу».

Госдепартамент в четверг вновь осудил гибель и задержания людей в ходе протестов в Иране. Госдеп заявил, что задержана «по меньшей мере тысяча иранцев».

«У нас есть достаточные полномочия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершает насилие в отношении протестующих, причастен к цензуре и грабежу народа Ирана», – заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт, добавив, что «жертвы режима» не будут забыты.

Как заявили в Госдепе, народ Ирана «выражает свое стремление к достойному обращению, прекращению коррупции, повышению транспарентности и расширению экономических возможностей». Кроме того, как заявил Вашингтон, участники протестов требуют, чтобы Тегеран «прекратил расходование национального богатства на финансирование военного авантюризма за рубежом».

В заявлении Госдепа сказано, что власти Ирана продолжают «заключать в тюрьму и убивать тех, кто достаточно храбр, чтобы выйти на улицу».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках разжигания «персидской весны» в Иране.