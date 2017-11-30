В возрасте 37 лет умерла режиссер Мария Саакян

Режиссер Мария Саакян, которая сняла фильмы «Прощание», «Маяк» и «Энтропия», скончалась на 38-м году жизни, сообщил кинокритик Андрей Плахов.

«Мария – мать пятерых детей, они сейчас в США, ее муж – американец армянского происхождения. Ее убил рак. Невозможно поверить в смерть красивой 37-летней женщины», – написал он в своем Facebook.

Он охарактеризовал ее как талантливого режиссера и хорошего человека. По словам Плахова, Саакян снимала авторское кино, «глубоко личные фильмы, в которых отразился пережитый опыт армянского детства и эмиграции в Россию».

Плахов отметил, что Саакян была требовательна к профессии и самой себе.

Саакян родилась 24 июля 1980 года в Ереване. С 1993 года жила в России, ВГИК окончила в 2003 году.