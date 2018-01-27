Британия решила создать радар, чтобы защищаться от России

Радиолокатор на случай «российской агрессии» в воздухе будет размещен Великобританией на острове Анст; он позволит ВВС страны контролировать пространство в районе Норвежского моря.

Радар «жизненно важен» для боеспособности Великобритании в условиях «повышенной активности» России, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт британского минобороны.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отметил, что «действия России не ограничиваются восточными рубежами Европы», поэтому угроза для британцев «реальна и остра».

Ранее Уильямсон заявил, что Москва якобы разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной инфраструктуры Соединенного Королевства, что, по его версии, приведет к панике, хаосу и многочисленным жертвам.

В ответ в Министерстве обороны России заявили, что британский министр, вероятно, «утратил понимание границ разумного».