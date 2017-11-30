Божена Рынска пожаловалась на огромный налог на квартиру

Журналистка и светская львица Божена Рынска рассказала своим подписчикам о резком росте налога на квартиру и предположила, куда идут ее деньги.

Известная журналистка пожаловалась подписчикам на резкий рост налога на квартиру.

«Пришел налог за квартиру. За 2017 год 48 000. Говорят, что в следующем году будет 119 000... Пипец, как страшно жить. Обирают, чтобы кормить свой ****** [проклятый] электорат», – написала она на своей странице в Facebook.

Подписчики предложили ей оспорить кадастровую стоимость квартиры, из которой высчитывается налог.

«Многие судятся по этому поводу, правда, я не знаю практику. Кадастровая цена вообще неадекват», – сообщила пользователь Lyu Lu.

В комментариях напомнили, что помимо налога на квартиру нужно платить и другие: «И это только за квартиру! А если дача, машины? Я в декабре за все 70 тысяч отдала. И мне еще восемь участков приписали», – заявила Istomina Ekaterina.

По данным прессы, Божена Рынска живет в одном из престижных уголков Москвы – на Лесной улице, дом 6. «Конечно, все зависит от территориального расположения квартиры, есть ли у собственников льготы и сколько собственников у квартиры. Но приблизительно такая квартира может стоить 150–200 млн рублей», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по столичной недвижимости Олег Бендриков (по нынешнему курсу – примерно 2,6 млн долларов).

Кстати, в конце 2015 года сама Божена Рынска, рассказывая публике о поисках новой квартиры, раскрыла финансовые возможности своей семьи в этой сфере. Похоже, с тех пор возможности только расширились.

«Лучший подарок к сорокалетию любимой женщины – квартира. Так решил муж, и в декабре прошлого года, накануне юбилея, я приступила к поискам жилья. На вверенную сумму – чуть меньше миллиона долларов – я вполне могла рассчитывать на что-то престижное в центре, с фонтаном и садом», – писала Рынска на портале Sncmedia.ru.

Отметим, что в 2017 году налог на квартиру в Москве в среднем составил 5500 рублей.

Ранее бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева сообщила, что четко платит налоги, но вынуждена сталкиваться с ошибками сотрудников налоговой инспекции. Возмущенная Водонаева назвала ведомство «мертвой телегой со старыми нафталиновыми начальниками», из-за которой страдают многие россияне.