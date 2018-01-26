Митинги в поддержку российских спортсменов пройдут 3 февраля

Патриотические митинги-концерты «Россия в моем сердце!» в поддержку российских спортсменов состоятся в городах страны в первую субботу февраля – ровно за неделю до старта зимней Олимпиады в Пхенчане.

Инициатором акции стала Общественная палата России, в которой считают, что главной задачей митингов-концертов является выражение поддержки российским спортсменам и демонстрация единства народа.

«Вся наша акция построена вокруг простой истины, которая понятна каждому человеку – мир во всем мире, будь то спорт, политика или религия. Санкции, информационные войны и искусственные барьеры, ставшие отличительной чертой 21 века, несут страшные последствия, которые не просто разрушают народы и страны, но и наносят огромный урон всему цивилизованному человечеству», – уверен один из инициаторов акции член комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрий Носов.

Как отметила председатель комиссии ОП России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина, в ситуации, когда спорт настолько политизирован, спортсмены должны ощущать поддержку общества.

«Сейчас нам, всему российскому обществу, как никогда важно консолидироваться и поддержать наших спортсменов, которые оказались в такой сложной ситуации. Печально, что спорт смешался с политикой, и удар придется держать нашим спортсменам. Международный олимпийский комитет по отношению к ним ведет себя совершенно несправедливо, большинство спортсменов не имеют к предъявленным обвинениям никакого отношения, они просто стали жертвой открытого давления на всю Россию», – отметила она.

Акция пройдет по всей стране 3 февраля. В Москве ключевые мероприятия состоятся на Васильевском спуске. Ожидается, что в праздничном митинге-концерте в столице примут участие до 10 тыс. человек.

В четверг Олимпийский комитет России назвал состав команды «Олимпийские атлеты из России», которые будут участвовать в Играх в южнокорейском Пхенчане.

Вместе с тем, МОК не допустил на ОИ-2018 нескольких лидеров сборной, в том числе шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.