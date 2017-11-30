Опубликованы фото штампов о зарегистрированном в Москве однополом браке

В Сети появились фото, подтверждающие, что в многофункциональном центре в Москве официально признали однополый брак между россиянами Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко.

Россияне вступили в однополый брак в Дании, где это разрешено законом. Вернувшись на родину, мужчины решили узаконить свой союз и в России, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам молодых людей, сначала свидетельство о браке им заверили в МИД Дании, после чего документ перевел и заверил нотариус. Затем молодожены отнесли документы в столичный МФЦ, где им поставили печати в паспорта на странице «Семейное положение», сообщает Life.

Фотографии удостоверений личности с зарегистрированным союзом появились в Сети.

Первые сообщения о признании брака между россиянами появились в четверг вечером. Регистрация подобного брака стала первым случаем в российской истории. При этом пресс-служба Многофункционального центра государственных услуг Москвы опровергла сообщения о признании брака между двумя мужчинами, заключенного в Дании.