СМИ: В России впервые официально признали однополый брак

В многофункциональном центре в Москве официально признали однополый брак между россиянами Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Копенгагене, сообщают СМИ, отмечая, что это первый случай в истории.

В Копенгагене однополые браки легализованы. Брак там был зарегистрирован 4 января 2018 года. По приезде в Россию они подали документы о регистрации вместе с заверенными нотариальными переводами в МФЦ. Там им поставили штамп в паспорте на странице семейного положения, подтвердив регистрацию брака, сообщает «Дождь».

Утверждается, что сотрудник оформил документы «без лишних вопросов, не меняясь в лице». Вся процедура заняла пять минут.

Регистрация подобного брака, сообщает портал, – первый случай в российской истории.

При этом в Семейном кодексе говорится, что браки между российскими гражданами, заключенные за границей, признаются действительными, если этому не препятствуют обстоятельства, указанные в 14 статье Семейного кодекса. Среди таких препятствий – брак между близкими родственниками, усыновителями и усыновленными, или если один из людей уже состоит в браке. Кроме того, запрещается регистрация брака человека, недееспособного вследствие психического расстройства.

Регистрация между двумя людьми одного пола не указывается в качестве ограничивающего обстоятельства.

В то же время в пресс-службе управления ЗАГС Москвы подчеркнули: в Семейном кодексе говорится, что «для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак». Таким образом, считают в ЗАГСе, говорить об однополых браках нельзя.

При этом в 2014 году в Санкт-Петербурге зарегистрировали брак между девушкой и трансгеденром, которая на тот момент еще не поменяла паспорт и была по документам мужчиной.