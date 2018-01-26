Кандидат в президенты Мексики пошутил про «российскую поддержку»

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, кандидат в президенты Мексики от партии «Морена», пошутил о якобы имеющейся у него «российской поддержке».

Во время визита в город Тустла-Чико штата Чьяпас Лопес Обрадор показал размещенный на въезде в город рекламный щит с надписью «Русские из Тустлы-Чико – с Андресом Мануэловичем. Вперед, «Морена», сообщает РИА «Новости».

Лопес Обрадор считается одним из основных претендентов на пост президента Мексики.

Ранее он уже шутил о поддержке на выборах со стороны России, заявив, что ждет из Москвы подлодку с золотом, а его настоящее имя – Андрес Мануэлович.

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил о «ранних признаках российского вмешательства в грядущие президентские выборы в Мексике».

Посол России в Мексике Эдуард Малаян назвал эти слова глупостью.

Глава Национального исполнительного комитета Институционно-революционной партии Энрике Очоа Реса утверждал, что международные СМИ «задокументировали» российские и венесуэльские интересы в поддержке Лопеса Обрадора.