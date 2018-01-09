Российский посол отреагировал на слухи о «вмешательстве» в мексиканские выборы

Посол России в Мексике Эдуард Малаян назвал глупостью заявления о якобы вмешательстве Москвы в запланированные в латиноамериканской стране выборы.

«У России абсолютно нет никаких намерений, да и просто резона для этого, это глупость, кому-то нужно эту тему поддерживать на плаву – вот и стараются ее поддерживать», – заявил Малаян, посоветовав США подумать о своих действиях в этой латиноамериканской стране.

Малаян отметил, что глава МИД Мексики Луис Видегарай на недавней встрече с послами и консулами латиноамериканской страны заявил, что Россия выделяется среди европейских партнеров Мексики, с Москвой налажены неплохие перспективы экономического и политического сотрудничества, передает РИА «Новости».

«В беседах с представителями посольства России мексиканцы – как официальные лица, так и простые граждане – не сомневаются, что все это (слухи о вмешательстве в выборы) является плодом чьих-то измышлений», – отметил посол.

В понедельник советник американского президента по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил о «ранних признаках российского вмешательства в грядущие президентские выборы в Мексике».

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в ответ заметил, что США осталось только «обвинить нас во вмешательстве в выборы мэра какого-нибудь заморского Урюпинска».

Официальный представитель МИД Мария Захарова со своей стороны отметила, что американские «партнеры» России «совсем заврались», говоря о якобы многолетнем вмешательстве Москвы в американский избирательный процесс.