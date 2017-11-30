Претендент на пост президента Мексики пошутил про подлодку с золотом из Москвы

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который считается одним из основных претендентов на пост президента Мексики. пошутил на тему «российского вмешательства» в выборы.

Он опубликовал в интернете видео, на котором заявил, что ждет в порту Веракруса «русскую подводную лодку», которая везет ему «золото из Москвы», передает РИА «Новости».

Кроме того, политик сообщил, что теперь его зовут Андрес Мануэлович.

Напомним, советник американского президента по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил о «ранних признаках российского вмешательства в грядущие президентские выборы в Мексике».

Посол России в Мексике Эдуард Малаян назвал эти заявления глупостью.

Глава Национального исполнительного комитета Институционно-революционной партии Энрике Очоа Реса утверждал, что международные СМИ «задокументировали» российские и венесуэльские интересы в поддержке Лопеса Обрадора.