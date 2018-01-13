В Мексике не увидели признаков «вмешательства» России в выборы

У Мексики нет свидетельств «вмешательства» Москвы в выборы президента страны, заявил глава Национального исполнительного комитета Институционно-революционной партии Энрике Очоа Реса.

Членом ИРП является президент Мексики Энрике Пенья Ньето, передает ТАСС.

Очоа Реса сказал, что «нет доказательств», подтверждающих «возможное вмешательство российского правительства».

При этом он сообщил, что предупреждения на эту тему получены.

Очоа Реса заявлял, что международные СМИ «задокументировали» российские и венесуэльские интересы в поддержке Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, передает РИА «Новости».

Лопес Обрадор, считающийся одним из основных претендентов на пост президента Мексики на выборах в 2018 году, опроверг утверждения о получении им иностранной помощи, в том числе от России.