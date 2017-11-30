Кадыров сказал, как поступит с теми, кто не извинится

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем интервью прокомментировал мем «Извинись» и тех, кто «болтает» в Сети.

«Правильно, я всегда говорю, что уважаю того человека, кто защищает свою позицию и идет напролом. Я этого человека, какой бы он ни был, уважаю. Если умышленно, понимая, что неправ, болтает, задевая чувства и достоинства другого, то он достоин наказания. Если он не признает свою вину и не извиняется, то, клянусь именем Всевышнего, я накажу его так жестоко, чего бы мне это ни стоило. Чувство достоинства нельзя трогать», – заявил Кадыров, передает Daily Storm.

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в феврале 2017 года сказал, что «99% террористов – мусульмане». Ему пришлось извиняться на камеру перед всеми мусульманами, а опубликовал его обращение в соцсетях именно Кадыров.

В июле Кадыров заявил, что «виновные» в инциденте с участием чеченских девушек и полицейских в Воронеже «признали свою неправоту». После этих и других эпизодов в Сети появился мем «Извинись» с изображением главы Чечни.