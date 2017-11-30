Коммунистов поймали на нестыковках по поводу собственности Грудинина

Взгляд
25 января, четверг  |  Последнее обновление — 23:26  |  vz.ru
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Украина восприняла свой долг Газпрому как новый кредит «агрессора»

Нафтогазу выгодно быть должным Газпрому, чем украинским банкамФото: Никитин Максим/ТАСС
Выяснилось, почему украинский Нафтогаз отказывается выплачивать Газпрому 2 млрд долларов, которые он должен отдать по решению Стокгольмского арбитража. Оказывается, даже с учетом штрафа задержка платежа весьма выгодна Нафтогазу, а главное, он рассчитывает на выигрыш в следующем процессе против Газпрома. Насколько обоснованны такие надежды украинского руководства? Подробности...
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США решили бороться с Су-30 с помощью рохинджа

Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы, сообщили в Минобороны РоссииФото: Епанчинцев Евгений/ТАСС
В Госдепе раскритиковали решение России продать Мьянме истребители Су-30. Москву обвинили в «усугублении ситуации», в то время как «большинство стран мира» стремятся к разрешению конфликта властей этой страны и мусульман-рохинджа. Тезис выглядит лукаво и потому, что Су-30 – не «самолет для борьбы с партизанами», и по другой причине. Подробности...
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Для создания оружия нового поколения Пентагон привлекает растения

Пентагон не случайно запустил программу «Улучшенные технологии растениеводства»Фото: Off-Broadway
Министерство обороны США готово вложиться в генную модификацию растений. В результате американцы планируют обзавестись принципиально новыми средствами разведки, в том числе военной. Но растения-шпионы – это для генетических экспериментов не предел. В перспективе речь может идти о по-настоящему опасном биологическом оружии. Подробности...
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«Джавелины» в руках грузин отличаются от «Джавелинов» в ВСУ по степени угрозы

Тбилиси попросил 72 пусковые установки и 410 ракет к ним на общую сумму примерно в 75 млн долларовФото: Stuart A Hill AMS/MOD/wikipedia.org
Грузинская мечта сбылась раньше, чем украинская: первые американские ПТРК «Джавелин» поступили в Грузию и находятся в «безопасном месте». Вскоре местных военных научат использованию этого чудо-оружия, правда, не факт, что это убережет его от перепродажи, в том числе на Украину. В конце концов, для Грузии это до смешного бесполезные игрушки. Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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С кем был бы Высоцкий, доживи он до наших дней?

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Как бы Владимир Высоцкий воспринял распад Союза? Спел о Горбачеве и Ельцине? Его реакция на расстрел Белого дома? Чечню? Путина и Ходорковского? Болотную и Майдан? Крым и Донбасс? Добавим свои пять копеек в народную футурологию Высоцкого. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Главный урок из всей этой олимпийской истории

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Споры вокруг свежих решений МОК по участию российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде уже несколько утомили. Однако есть в происходящем сторона, которую обходят вниманием, и именно о ней хотелось бы поговорить поподробнее. Подробности...
Обсуждение: 129 комментариев

Что скажет фильм «Скиф» о русских начала ХХI века

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Разводить во времени громкие отечественные и зарубежные премьеры в Минкульте пробовали и раньше, но только сейчас циркуляр был доведен, когда кассы кинотеатров уже продавали билеты. Так чего же ради нагородили этот огород? Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

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      Новый стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» совершил первый полет

      Новый стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» совершил первый полет (на фото). В тот же день в присутствии президента Владимира Путина подписан контракт на поставку серии новых ракетоносцев в ВВС России
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      На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон

      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
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      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          Коммунистов поймали на нестыковках по поводу собственности Грудинина

             25 января 2018, 16:47
          Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
          Текст: Галина Кравченко

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          Рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД обратили внимание на явные разночтения в данных об активах, которыми оперирует кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин. Читатели полагают, что коммунисты, похоже, мимоходом «удвоили» размах территории совхоза Грудинина, видимо, пытаясь придать больше солидности своему ставленнику.

          В четверг читатели газеты ВЗГЛЯД обратили внимание на явные нестыковки в данных про своего кандидата в президенты Павла Грудинина, которыми оперирует руководство коммунистов. Поводом для читательских замечаний стала беседа лидера КПРФ Геннадия Зюганова  и журналиста Максима Шевченко, обнародованная накануне в YouTube-канале журналиста и на сайте газеты ВЗГЛЯД.

          В частности, Геннадий Зюганов заявил Шевченко: «Земля, около двух тысяч гектаров, находится под сельхозугодьями и дает основной доход». Однако по всем документам, которые представлял кандидат Грудинин будучи «клубничным королем», на самом деле под сельхозпроизводство на его агрофирме сейчас осталось лишь 940 га.

          Это несложно вычислить, если посмотреть статистику о том, сколько земли сейчас реально возделывается в совхозе. Так, в ЗАО «Совхоз имени Ленина» площадь земляничных полей превышает 90 га. Об этом в частности в декабре сообщал «Коммерсантъ». Также в совхозе выращивают картофель (110 га), свеклу (20 га), морковь (35 га), капусту (47 га), лук (17 га). Площадь яблоневых садов - 34,5 га.

          Один из читателей в комментариях упрекнул Зюганова по этому поводу в обмане по поводу своего выдвиженца Грудинина.

          «Хорош колхозник. Втихаря сельхозземельку продал под «Икеи» и торговые центры, а сам весь в белом, управленец, коммунист. И счета в Европе. Че, коммунисты Зюги - все патриоты, от Вороненкова до колхозника имени Ильича... То-то за Грудинина американцы топят. Прям не нарадуются на кандидата», - написал в комментариях один из читателей газеты «Взгляд».

          Как писала газета ВЗГЛЯД, Грудинин, а также его родственники могли заработать огромные суммы на распродаже подмосковных земель. К такому выводу пришли журналисты, изучив детали сделок. Сам Грудинин утверждает, что все деньги шли на развитие совхоза имени Ленина, которому эти земли принадлежали. Он же подтвердил, что купленный шведской компанией IKEA участок принадлежал фирме «ТТ Девелопмент» – дочерней структуре ЗАО «Совхоз им. Ленина».

          Ранее на нестыковки в заявлениях Грудинина и его представителей обращал внимание и блогер Максим Кононенко. У Кононенко вызвали недоумение уклончивые ответы, касающиеся взаимоотношения директора совхоза с компанией ТТ «Девелопмент».

          Кроме того, блогер выражал недоумение словами кандидата по поводу его счетов в иностранных банках. По мнению Кононенко, Грудинин все-таки должен был лично приехать за рубеж и поставить подпись под соответствующими документами и, соответственно, знал о происходящем, хотя публично утверждал, что даже не знал про один из своих счетов.

          «В общем складывается ощущение какой-то тотальной лжи, в которой сам фигурант уже путается. Не то чтобы я ждал от русского бизнесмена непогрешимости - отнюдь нет. Но если вранье продолжается, то это значит, что за всем этим есть какая-то незакрытая муть, - цитирует Кононенко  портал URA.RU - Какая именно и почему он ее до сих пор не закрыл - вопрос интересный, и именно поэтому надо дальше следить за тем, что раскопают ушлые люди, вооруженные документами».

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Грудинин в середине января закрыл свои зарубежные счета. Член ЦИК России Борис озвучил информацию об изменениях в сведениях о кандидате, которые касаются иностранных финансовых инструментов.

          Он не первый раз участвует в выборах и всегда почему-то преподносится как «народный кандидат». У Грудинина может быть более чем достаточно других подобных секретов, считает подмосковный депутат Валерий Венцаль, комментируя информацию о том, что кандидат в президенты Павел Грудинин скрывал свои зарубежные вклады.

          «Когда он баллотировался в 2016 году и подавал документы на регистрацию – этой информации не было. И то, что у него были скрытые зарубежные счета, являлось грубым нарушением российского законодательства», – считает председатель Совета депутатов Ленинского района Валерий Венцаль.

          Напомним, на должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.


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