Коммунистов поймали на нестыковках по поводу собственности Грудинина

Рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД обратили внимание на явные разночтения в данных об активах, которыми оперирует кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин. Читатели полагают, что коммунисты, похоже, мимоходом «удвоили» размах территории совхоза Грудинина, видимо, пытаясь придать больше солидности своему ставленнику.

В четверг читатели газеты ВЗГЛЯД обратили внимание на явные нестыковки в данных про своего кандидата в президенты Павла Грудинина, которыми оперирует руководство коммунистов. Поводом для читательских замечаний стала беседа лидера КПРФ Геннадия Зюганова и журналиста Максима Шевченко, обнародованная накануне в YouTube-канале журналиста и на сайте газеты ВЗГЛЯД.

В частности, Геннадий Зюганов заявил Шевченко: «Земля, около двух тысяч гектаров, находится под сельхозугодьями и дает основной доход». Однако по всем документам, которые представлял кандидат Грудинин будучи «клубничным королем», на самом деле под сельхозпроизводство на его агрофирме сейчас осталось лишь 940 га.

Это несложно вычислить, если посмотреть статистику о том, сколько земли сейчас реально возделывается в совхозе. Так, в ЗАО «Совхоз имени Ленина» площадь земляничных полей превышает 90 га. Об этом в частности в декабре сообщал «Коммерсантъ». Также в совхозе выращивают картофель (110 га), свеклу (20 га), морковь (35 га), капусту (47 га), лук (17 га). Площадь яблоневых садов - 34,5 га.

Один из читателей в комментариях упрекнул Зюганова по этому поводу в обмане по поводу своего выдвиженца Грудинина.

«Хорош колхозник. Втихаря сельхозземельку продал под «Икеи» и торговые центры, а сам весь в белом, управленец, коммунист. И счета в Европе. Че, коммунисты Зюги - все патриоты, от Вороненкова до колхозника имени Ильича... То-то за Грудинина американцы топят. Прям не нарадуются на кандидата», - написал в комментариях один из читателей газеты «Взгляд».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Грудинин, а также его родственники могли заработать огромные суммы на распродаже подмосковных земель. К такому выводу пришли журналисты, изучив детали сделок. Сам Грудинин утверждает, что все деньги шли на развитие совхоза имени Ленина, которому эти земли принадлежали. Он же подтвердил, что купленный шведской компанией IKEA участок принадлежал фирме «ТТ Девелопмент» – дочерней структуре ЗАО «Совхоз им. Ленина».

Ранее на нестыковки в заявлениях Грудинина и его представителей обращал внимание и блогер Максим Кононенко. У Кононенко вызвали недоумение уклончивые ответы, касающиеся взаимоотношения директора совхоза с компанией ТТ «Девелопмент».

Кроме того, блогер выражал недоумение словами кандидата по поводу его счетов в иностранных банках. По мнению Кононенко, Грудинин все-таки должен был лично приехать за рубеж и поставить подпись под соответствующими документами и, соответственно, знал о происходящем, хотя публично утверждал, что даже не знал про один из своих счетов.

«В общем складывается ощущение какой-то тотальной лжи, в которой сам фигурант уже путается. Не то чтобы я ждал от русского бизнесмена непогрешимости - отнюдь нет. Но если вранье продолжается, то это значит, что за всем этим есть какая-то незакрытая муть, - цитирует Кононенко портал URA.RU - Какая именно и почему он ее до сих пор не закрыл - вопрос интересный, и именно поэтому надо дальше следить за тем, что раскопают ушлые люди, вооруженные документами».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Грудинин в середине января закрыл свои зарубежные счета. Член ЦИК России Борис озвучил информацию об изменениях в сведениях о кандидате, которые касаются иностранных финансовых инструментов.

Он не первый раз участвует в выборах и всегда почему-то преподносится как «народный кандидат». У Грудинина может быть более чем достаточно других подобных секретов, считает подмосковный депутат Валерий Венцаль, комментируя информацию о том, что кандидат в президенты Павел Грудинин скрывал свои зарубежные вклады.

«Когда он баллотировался в 2016 году и подавал документы на регистрацию – этой информации не было. И то, что у него были скрытые зарубежные счета, являлось грубым нарушением российского законодательства», – считает председатель Совета депутатов Ленинского района Валерий Венцаль.

Напомним, на должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.