При пожаре на рынке «Садовод» пострадал человек

В Москве при пожаре на рынке «Садовод» пострадал один человек, возгорание ликвидировано.

Пожар начался с павильона на третьей линии и распространился на площади около 250 кв. метров. Причиной пожара стало возгорание строительного мусора, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Однако пожарным удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. В 11.08 пожар был ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент привел к пробкам в районе рынка: затруднения на улице Верхние поля, Новоегорьевском шоссе и на внутренней стороне МКАД, а также на прилегающих съездах.

Напомним, пожар на рынке «Садовод» произошел утром в четверг. Это уже второе ЧП на данном рынке за неделю.