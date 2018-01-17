Рынок «Садовод» загорелся в Москве

В Москве произошел пожар на рынке «Садовод», сообщили в экстренных службах.

Площадь пожара достигла 300 кв. м, передает ТАСС.

На место пожара прибыл начальник столичного главка МЧС Илья Денисов, который руководит тушением пожара.

Сообщалось, что загорелись металлические контейнеры с товарами народного потребления. Позднее уточнялось, что пожар происходит в торговых павильонах контейнерного типа, установленных друг на друга в два-три этажа.

С территории рынка эвакуированы около 40 человек.

О пожаре сообщили в 21.17 мск. Информации о пострадавших не поступало.

«В 00.05 пожар был локализован, а в 03.51 – ликвидирован. В тушении пожара принимали участие более 100 человек личного состава, 30 единиц техники», – передает РИА «Новости».