Рынок «Садовод» в Москве загорелся второй раз за неделю

Металлические павильоны горят на рынке «Садовод», сообщили в экстренных службах города.

Возгорание произошло в трехэтажных металлических павильонах, в районе пожара наблюдается плотное задымление, передает ТАСС слова источника.

Были эвакуированы около 150 человек. Пожару присвоен второй уровень сложности из пяти.

Напомним, пожар на рынке «Садовод» произошел 17 января. Причиной стало возгорание строительного мусора в зоне проведения ремонтных работ.