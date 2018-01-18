Названа причина пожара на рынке «Садовод» в Москве

Причиной пожара на рынке «Садовод» в Москве стало возгорание строительного мусора в зоне проведения ремонтных работ, сообщили в пресс-службе рынка.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет, передает РИА «Новости».

В тушении принимали участие более 100 человек и 30 единиц техники. Ущерб будет оценен ближайшее время.

Напомним, вечером в среду в Москве произошел пожар на рынке «Садовод».