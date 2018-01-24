Россия приняла новую госпрограмму вооружений

Президент России Владимир Путин в среду сообщил о принятии новой государственной программы вооружений на 2018-2027 год.

«Мы принимаем, приняли уже программу вооружения и государственный заказ до 2027 года», – сказал Путин, передает «Интерфакс».

По словам президента, в период реализации госпрограммы с 2018 по 2027 год «оборонка» будет работать стабильно и ритмично.

Ранее в среду Путин оценил востребованность российской военной продукции.

Напомним, в январе Кремль опроверг подписание Путиным госпрограммы вооружений. В декабре сообщалось, что новые гиперзвуковые ракеты и высокоточное оружие станут одним из приоритетов новой госпрограммы вооружений.