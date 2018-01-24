Путин оценил востребованность российской военной продукции

Президент России Владимир Путин на встрече с рабочими Уфимского мотостроительного завода в среду заявил, что никакого снижения гособоронзаказа нет, но и увеличения не происходит.

«В целом, никакого снижения нет, как не было увеличения в прошлом году», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что российская продукция очень востребована, и напомнил о принятии программы вооружения до 2027 года. «Все стабильно, ритмично, будете работать», – сообщил он рабочим.

Путин также добавил, что цепочку производства нужно расширять за счет гражданской продукции.

В конце декабря правительство утвердило гособоронзаказ на 2018-2020 годы. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что гособоронзаказ на 2017 год выполняется качественно и в срок, армия и флот пополняются новейшими образцами техники.