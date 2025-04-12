ВС России поразили военный аэродром и гидропорт ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по авиационному предприятию ВПК Украины, цехам ремонта бронетехники и сборки беспилотников, складам боеприпасов и ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО были сбиты шесть управляемых авиабомб JDAM и пять снарядов американский РСЗО HIMARS, а также 154 беспилотника.

С начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 51 128 беспилотников, 601 ЗРК, 22 811 танков и других бронемашин, 1534 боевые машины РСЗО, 23518 орудий полевой артиллерии и минометов, более 34 тыс. единиц специальной техники, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне сообщалось, что ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.

Днем ранее сообщалось, что ВС России поразили объекты военного аэродрома ВСУ, а до этого они поразили предприятие по производству оперативно-тактических ракет ВСУ.