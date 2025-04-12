Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.2 комментария
ВС России поразили военный аэродром и гидропорт ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ, сообщили в Минобороны.
Кроме того удары наносились по авиационному предприятию ВПК Украины, цехам ремонта бронетехники и сборки беспилотников, складам боеприпасов и ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО были сбиты шесть управляемых авиабомб JDAM и пять снарядов американский РСЗО HIMARS, а также 154 беспилотника.
С начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 51 128 беспилотников, 601 ЗРК, 22 811 танков и других бронемашин, 1534 боевые машины РСЗО, 23518 орудий полевой артиллерии и минометов, более 34 тыс. единиц специальной техники, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне сообщалось, что ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.
Днем ранее сообщалось, что ВС России поразили объекты военного аэродрома ВСУ, а до этого они поразили предприятие по производству оперативно-тактических ракет ВСУ.