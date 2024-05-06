Ростех создал тепловизионный комплекс «Взгляд»

В Ростехе разработали тепловизионный комплекс для управления машинами в нулевой видимости

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации, холдинг «Швабе» создал образец тепловизионной системы для транспорта «Взгляд», способный найти фигуру человека на расстоянии до 300 метров, а на расстоянии 500 метров распознать технику в условиях плохой видимости.

В Ростехе отметили, что система обеспечивает технике незаметность, позволяя управлять транспортным средством ночью и наблюдать за местностью с выключенными фарами, передает ТАСС.

Во «Взгляде» применен тепловизор с разрешением матрицы 640х512, при этом комплекс устанавливается на крышу транспортного средства и соединяется с монитором перед водителем.

Как подчеркнул индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев, дальность действия прибора достигает 500 метров, он гарантирует высокое качество изображения, ускоряющее принятие решений в экстренных ситуациях. Он добавил, что в будущем «Взгляд» запустят в массовое производство с объемом до 100 тыс. изделий в год.

Ранее Ростех начал строить солнечный телескоп в Бурятии.