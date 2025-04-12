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    Что даст России новая орбитальная станция
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    Стало известно, что Путин сказал Уиткоффу при встрече
    Российские подлодки «Палтус» напугали страны НАТО
    Рубио поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным
    СМИ: Переговоры Украины и США по минералам прошли в атмосфере антагонизма
    NYT: Трамп раскрыл «уязвимое место» перед Китаем
    Американский экономист Сакс заявил о возможности снятия санкций США с России
    На телах погибших в «Крокусе» обнаружили следы ножевых ранений
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нём и о нас

    Проведите маленький эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и обычно мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что вообще-то он был работорговцем.

    2 комментария
    Денис Борисов Денис Борисов Турция, Япония и Южная Корея окапываются в Центральной Азии

    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

    7 комментариев
    12 апреля 2025, 13:39 • Новости дня

    World Press Photo отозвала приглашение фотокорру ТАСС на церемонию награждения

    Tекст: Мария Иванова

    Организаторы World Press Photo отозвали приглашение фотокорреспонденту ТАСС Михаилу Терещенко на церемонию награждения в Амстердаме, ссылаясь на «возросшую напряженность на европейском континенте», хотя его работы остаются в конкурсе.

    Организаторы международного конкурса фотографов World Press Photo отозвали приглашение фотокорреспонденту ТАСС Михаилу Терещенко на церемонию награждения победителей в Амстердаме. Причиной отказа стало «возросшее напряжение на европейском континенте», как указано в пресс-релизе организаторов.

    Терещенко был приглашен благодаря своим фотографиям антиправительственных волнений в Грузии, которые победили в региональном отборе в категории «Серия снимков» и могут претендовать на звание фотографии года.

    Объявление глобального победителя и двух снимков-призеров состоится в Амстердаме 17 апреля, после чего в городе откроется флагманская выставка с победившими работами. Торжественная церемония награждения пройдет в мае в Нидерландах.

    Ранее организаторы сообщили о жалобах на победу российского фотографа в отборе по Европейскому региону. Несмотря на это, они отметили, что не исключают фотографов из какой-либо страны и доверяют независимому жюри высокого уровня.

    Директор конкурса по связям с общественностью Эндрю Дэвис успокоил, что Михаил Терещенко сохраняет шансы на победу в глобальном отборе. Организация World Press Photo, основанная в 1955 году, является одной из самых престижных в области фотожурналистики и фотодокументалистики. В этом году на конкурс было представлено почти 60 тыс. снимков от 3,8 тыс. фотографов из 141 страны.

    Ранее российский фотограф Никита Терешин победил со своей фотографией в категории «Современные проблемы» на ежегодном конкурсе World Press Photo.

    11 апреля 2025, 20:08 • Новости дня
    Стало известно, что Путин сказал Уиткоффу при встрече
    Стало известно, что Путин сказал Уиткоффу при встрече
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поприветствовал спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа на английском языке на встрече в Петербурге.

    На встрече Путин, приветствуя гостя, произнес: «Welcome» и пожал ему руку, передает РИА «Новости».

    Это рукопожатие и традиционное английское приветствие задали дружелюбный тон мероприятию. Уиткофф поблагодарил Путинам за время, уделенное этой встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры Путина и Уиткоффа в Петербурге будут проходить в закрытом формате.

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    11 апреля 2025, 17:12 • Новости дня
    В Ижевске начато серийное производство патронов с двумя пулями

    «Техкрим» запустил серийное производство патронов «Тандем» с двумя пулями

    В Ижевске начато серийное производство патронов с двумя пулями
    @ techcrim.ru

    Tекст: Ирма Каплан

    Ижевское предприятие «Техкрим» запустило серийное производство патронов «Тандем», которые повышают плотность огня за счет двух пуль в одном патроне.

    Ижевское предприятие «Техкрим» запустило серийное производство новых патронов калибра 7,62х54R, которые получили название «Тандем». Они оснащены двумя пулями, что позволяет увеличить плотность огня.

    «Патроны предназначены для стрельбы из любого стрелкового оружия калибра 7,62х54R с целью увеличения плотности огня за счет большего количества поражающих элементов на дистанции до 250 м при стрельбе по боковым целям и до 350 м при стрельбе по угонным или встречным целям», – сказано в описании патрона.

    Кроме того, при средней массе в 26-28 г пули имеют биметаллическую оболочку и стальной, неупрочненный сердечник. Стальная гильза плакирована медью (биметалл), что повышает эффективность изделия при работе в различных условиях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пенсионер из Татарстана Евгений Севен разработал видеоприцел «Чернобог», позволяющий вести прицельный огонь из-за укрытия благодаря передаче изображения на нашлемный монитор.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему беспилотники сильнее боевых лазеров.

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    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

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    11 апреля 2025, 19:51 • Новости дня
    «Атомфлот» пообещал подарить проспавшему ледокол «Арктика» рыбаку фотоальбом
    «Атомфлот» пообещал подарить проспавшему ледокол «Арктика» рыбаку фотоальбом
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    «Атомфлот» решил подарить фотоальбом рыбаку, который проспал момент прохода атомного ледокола «Арктика» всего в нескольких метрах от своей палатки на Енисее.

    В Telegram-канале госпредприятия указано, что рыбаку, который в своей палатке на Енисее проспал прохождение атомного ледокола «Арктика», решено вручить фотоальбом.

    Сотрудники «Атомфлота» отметили, что это сделано для того, чтобы он мог увидеть, кого именно пропустил во время сна.

    «У рыбаков на Енисее есть примета, что клев лучше там, где канал проложен атомным ледоколом», – сказали в «Атомфлоте».

    Многие в комментариях поддержали инициативу компании, отметив, что такой подарок станет хорошим напоминанием о необычном происшествии.

    Инцидент, который стал известен благодаря видео, распространившемуся в социальной сети «ВКонтакте», вызвал большой интерес у пользователей. На видео, которое стало вирусным, вероятный приятель рыбака делится, что тот не заметил проход ледокола, хотя он двигался всего в нескольких метрах от палатки.

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    11 апреля 2025, 21:46 • Новости дня
    Сбежавшего из России актера Белого уличили в сборе денег в Израиле для ВСУ
    Сбежавшего из России актера Белого уличили в сборе денег в Израиле для ВСУ
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Актер Анатолий Белый (Вайсман), признанный в России иноагентом, собирает деньги для Вооруженных сил Украины, выступая на концертах в Израиле, сообщили СМИ.

    Уехавший из России актер Анатолий Белый выступает на концертах в Израиле с целью сбора финансовой помощи для Вооруженных сил Украины. Мероприятия организует организация под названием «Общее дело», и Белый участвует в них, исполняя стихи и прозу, передает Ura.Ru.

    Организаторы сообщают, что предстоящие концерты «будут уникальными». Однако общественная реакция на участие Белого в этих концертах оказалась довольно негативной. В социальных сетях пользователи обвиняют актера в предательстве.

    Некоторые комментаторы даже пожелали Белому отправиться на фронт, выражая недовольство его действиями.

    Анатолия Белого включили в список иноагентов в 2023 году. Замоскворецкий суд Москвы отказал актеру в исключении из соответствующего реестра, а Московский городской суд утвердил это решение.

    Второй кассационный суд общей юрисдикции также отказал Анатолию Белому в жалобе на решение о соответствующем статусе.

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    11 апреля 2025, 21:28 • Новости дня
    ВС России начали штурм засевших в монастыре в Курской области солдат ВСУ
    ВС России начали штурм засевших в монастыре в Курской области солдат ВСУ
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские морские пехотинцы штурмуют укрепление ВСУ в Горнальском монастыре Курской области, где заблокированы около 300 украинских военных.

    Российские морпехи начали штурм последнего укрепрайона ВСУ в Курской области – Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, где засели около 300 украинских солдат, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    В операции участвуют военнослужащие из 810-й бригады морской пехоты, которым удалось подойти вплотную к монастырю, они предпринимают попытки пробиться на его территорию.

    Сообщается, что внутри монастыря находятся бойцы 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Российские разведчики с помощью дронов установили наблюдение за выходами из секретного лаза, которым, по имеющимся данным, пользуются заблокированные украинские солдаты.

    Ранее подразделения ВС России провели зачистку лесных массивов к востоку от монастыря, что позволило им приблизиться к укреплениям противника.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

    До этого Минобороны сообщало, что российские войска освободили Гуево в Курской области.

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    11 апреля 2025, 16:20 • Новости дня
    Эстония задержала предположительно шедший в Усть-Лугу танкер Kiwala

    Предположительно шедший в Усть-Лугу танкер Kiwala задержан военными Эстонии

    Эстония задержала предположительно шедший в Усть-Лугу танкер Kiwala
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    ВМС Эстонии задержали нефтяной танкер Kiwala, предположительно следовавший в российский порт Усть-Луга, пишет эстонская газета Postimees.

    Военно-морские силы Эстонии в заливе Мууга близ острова Аэгна задержали судно Kiwala якобы для проверки документов, как сообщил командующий ВМС коммодор Иво Вярк, пишет газета Postimees.

    Издание указывает, что рано утром ВМС Эстонии задержали «попавший под санкции нефтяной танкер Kiwala, следовавший в порт Усть-Луга в России». В качестве порта отправления судно указало порт Сикка, расположенный в Вест-Индии. Отмечается, что судно зарегистрировано в Джибути, оно шло без флага, что является нарушением. Капитан судна – гражданин Китая.

    Танкер вошел в воды Эстонии в 4:19 утра пятницы, и, по данным Marine Traffic, в настоящее время он на якоре у острове Аэгна и охраняется несколькими кораблями ВМС Эстонии.

    «Это потенциальный случай нарушения режима международных санкций – ранее Kiwala уже подвергалась санкциям со стороны Евросоюза, Великобритании, Канады и Швейцарии в связи с незаконной транспортировкой российской нефти», – сказал Вярк.

    В марте сообщалось, что индийские власти отказали танкеру Andaman Skies, перевозившему российскую нефть, в швартовке в порту Вадинар из-за недочетов в документации, связанных с непризнанием сертификации компании Dakar Class.

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    11 апреля 2025, 18:06 • Новости дня
    Стала известна страна первого зарубежного визита президента Грузии

    Первый официальный визит президент Грузии Кавелашвили совершит в Азербайджан

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Михаил Кавелашвили, избранный на этот пост в декабре 2024 года, свой первый официальный визит совершит в Азербайджан 15-16 апреля, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщила пресс-служба президента Грузии, подготовку к визиту Михаил Кавелашвили обсудил в пятницу с послом Азербайджана в стране Фаигом Гулиевым.

    Стороны подтвердили «тесные дружеские отношения» и договорились «придать большую динамику стратегическим партнерским отношениям», сказано в сообщении.

    «Михаил Кавелашвили подчеркнул, что стабильность в регионе и сохранение мира приобретают еще большую важность на фоне мировых конфликтов, геополитической напряженности и тарифных войн», – отметили в пресс-службе.

    Предполагается, что в конце апреля президент Грузии посетит Армению.

    Ранее сообщалось, что президент Грузии Михаил Кавелашвили не намерен посещать Москву 9 мая, вопреки утверждениям оппозиции.

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    11 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа

    Politico: Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа

    Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайский лидер Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики США, которую проводит президент Дональд Трамп, пишет Politico.

    Это заявление прозвучало во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине, сообщает Politico. «Китай и ЕС должны совместно защищать экономическую глобализацию и справедливую международную торговлю», – заявил Си Цзиньпин, добавив, что Пекин и Брюссель должны противостоять «односторонним и запугивающим практикам».

    Испанский премьер-министр поддержал инициативу главы КНР, подчеркнув необходимость диалога и укрепления отношений с другими странами в условиях «сложной глобальной обстановки». Он также назвал Китай «фундаментальным партнером, когда речь идет о противостоянии величайшим мировым вызовам».

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, напротив, считает, что Европе следует сохранить «прагматичный и открытый подход» к США. На следующей неделе она посетит Овальный кабинет, чтобы обсудить с Трампом торговые вопросы.

    Кроме того, Санчес сообщил, что обсуждал визит в Китай с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем. В июле лидеры ЕС планируют встретиться с Си Цзиньпином в Пекине, что совпадает с 50-летием установления отношений между ЕС и Китаем.

    Ранее сообщалось, что ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто выйдет победителем в торговой войне Китая и США.

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    11 апреля 2025, 14:21 • Новости дня
    Центр «Россия» подписал меморандумы о визуальном коде страны

    Tекст: Александра Юдина

    Национальный центр «Россия» подписал меморандумы с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка» для формирования единого визуального кода с акцентом на традиции и современные ценности.

    Национальный центр «Россия» подписал меморандумы о сотрудничестве с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка», с целью формирования единого подхода к визуальному коду страны, указано на сайте russia.ru.

    Первый меморандум с Клубом инвесторов Москвы направлен на создание архитектурного и градостроительного облика, который объединит традиционные и современные визуальные элементы России.

    Гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова и исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский подчеркнули, что меморандум позволит создать платформу для диалога с экспертным сообществом, чтобы разработать архитектурный код на основе российских ценностей.

    Второй меморандум с АО «Марка» сосредоточен на продвижении уникального визуального стиля через почтовые знаки и открытки.

    Председатель совета директоров АО «Марка» Дмитрий Панышев отметил, что они надеются на идеи от Национального центра для создания почтовых миниатюр и открыток с дополненной реальностью, которые будут отражать суверенитет и культурные традиции России.


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    11 апреля 2025, 21:19 • Новости дня
    Названа стоимость похорон Паши Техника

    Эксперт: Похороны рэпера Паши Техника в Москве стоили семье минимум 1,5 млн рублей

    Названа стоимость похорон Паши Техника
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эксперт назвала элитными похороны рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев), которые состоялись в пятницу в Москве.

    Руководитель центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко рассказала, что для церемонии использовали канадский гроб стоимостью до 400 тыс. рублей, передает Life.ru. Если гроб изготовлен из ясеня, его стоимость составляет около 110 тыс. рублей.

    Шевченко отметила, что такие похороны в Москве обычно обходятся примерно в полтора миллиона рублей без учета одежды и поминок. По ее словам, на церемонии работала специальная бригада, услуги которой могут стоить 30-40 тыс. рублей за час.

    Отпевание прошло в храме Петра и Павла в Лефортове и стоило от 5 до 10 тыс. рублей, а крест на могиле обошелся минимум в 30 тыс. рублей, добавила эксперт. Элементы декора, такие как еловые лапы и лифт, придают церемонии элитный характер, как и на похоронах киноактеров и героев.

    На прощании с Пашей Техником в Москве задержали оператора дрона. Кроме того, суд арестовал девушку за стычку с полицейским на прощании с Пашей Техником.

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    12 апреля 2025, 02:53 • Новости дня
    Reuters: США захотели получить контроль над трубопроводом Газпрома на Украине

    Reuters: США потребовали у Украины передать контроль над трубопроводом Газпрома

    Reuters: США захотели получить контроль над трубопроводом Газпрома на Украине
    @ Str/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты намерены получить контроль над трубопроводом «Газпрома» на Украине в рамках подготовки соглашения о полезных ископаемых.

    Соединенные Штаты разработали проект соглашения с требованием передачи контроля над трубопроводом Газпрома, проложенным через Украину в Европу, сообщает Reuters.

    Переговоры по этому проекту прошли в пятницу в Вашингтоне. Источники агентства указали на напряженный характер обсуждений, отметив, что перспективы достижения успеха остаются невысокими. «Переговоры проходят в весьма антагонистичной обстановке», – заявил собеседник агентства.

    Американская администрация представила проект в марте, и он был охарактеризован как «максималистский». В Министерстве финансов США сообщили, что консультации носят «технический характер». Украинское правительство привлекло юридическую фирму Hogan Lovells в качестве консультанта по данному соглашению о полезных ископаемых.

    По информации Reuters, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко намерены приехать в Вашингтон через две недели. Они примут участие в весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, включая министерскую встречу по ситуации на Украине, которая состоится 25 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в украинских ПХГ достигли исторического минимума в 5,4 млрд кубометров, что вызывает беспокойство из-за увеличенного потребления газа, сообщил «Газпром».

    Технические консультации между США и Украиной по соглашению о недрах были назначены на 11 апреля в Вашингтоне, как сообщила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина на бизнес-форуме в Брюсселе.

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    12 апреля 2025, 05:56 • Новости дня
    Каллас признала провал встречи «коалиции желающих» по Украине

    Каллас признала отсутствие результата встречи «коалиции желающих» по Украине

    Каллас признала провал встречи «коалиции желающих» по Украине
    @ Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что встреча «коалиции желающих» по Украине не привела к конкретным результатам, что подтвердило разногласия между странами коалиции, пишет Telegraph.

    Каллас, возглавляющая европейскую дипломатию, откровенно признала провал недавней встречи «коалиции желающих» по Украине. На вопрос журналистов, удалось ли встрече пролить свет на стратегию мирного урегулирования, она коротко и ясно ответила: «Нет».

    Она уточнила, что страны, входящие в коалицию, имеют разные точки зрения по этому вопросу. «Обсуждения все еще продолжаются», – добавила она, передает РИА «Новости».

    Ранее заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих», которые готовы предоставить Украине гарантии безопасности.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила создаваемые в Европе «коалиции» по урегулированию конфликта на Украине с группами в соцсетях для психически нездоровых людей. Она также охарактеризовала планы по созданию так называемой коалиции желающих как «мем».

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    11 апреля 2025, 22:31 • Новости дня
    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США

    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США Уиткоффом

    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом различные аспекты урегулирования конфликта на Украине, сообщил Кремль.

    Основная тема переговоров касалась аспектов урегулирования ситуации на Украине, сообщает сайт Кремля. «Тема встречи – аспекты украинского урегулирования», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге завершилась встреча между президентом Путиным и Уиткоффом, проходившая 4,5 часа в здании Президентской библиотеки.

    Уиткофф посетил Россию для проведения переговоров по продвижению мирного процесса на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

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    11 апреля 2025, 14:52 • Новости дня
    Спектакль с Хаматовой в Грузии отменили в день премьеры
    Спектакль с Хаматовой в Грузии отменили в день премьеры
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Тбилисском русском драматическом театре отменили спектакль «Исцеление» с участием актрисы Чулпан Хаматовой.

    Спектакль «Исцеление» с Чулпан Хаматовой отменили в день премьеры, передает RT со ссылкой на «Абзац». Администрация театра сообщила, что инициатива исходила от организаторов, однако причины не раскрываются.

    «Отмена была не со стороны театра, это с их стороны, и поэтому абсолютно не знаем причин», – заявил представитель театра изданию.

    При этом не уточняется, переносится спектакль или он окончательно отменен.

    В прошлом году актрису Чулпан Хаматову, уехавшую из России в Латвию, уволили из Нового Рижского театра, а спектакли с ее участием отменили.

    Актриса Алена Яковлева призвала свою коллегу Чулпан Хаматову, уехавшую из России, отказаться от звания народной артистки России из-за ее позиции.

    Коментарии (11)
    12 апреля 2025, 09:19 • Новости дня
    Российские подлодки «Палтус» напугали страны НАТО
    Российские подлодки «Палтус» напугали страны НАТО
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские подлодки серии «Палтус», обладая низкой акустической сигнатурой и высокоточными ракетами «Калибр», продолжают вызывать беспокойство у стран НАТО, пишет издание 19fortyfive.

    Российская подлодка серии «Палтус» на протяжении нескольких десятилетий удерживает страны НАТО в состоянии тревоги, передает РИА «Новости».

    Эти подлодки, благодаря своей малозаметности, известны как «черные дыры» и выполняют не только противокорабельные и противолодочные задачи, но и сбор разведданных.

    В материале подчеркивается, что серия «Палтус» опасна для стран НАТО из-за своих возможностей для модернизации и улучшения.

    На вооружении подлодок стоит высокоточная крылатая ракета «Калибр», что делает их универсальными и надежными в краткосрочных боевых задачах.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов пояснял, что при ведении боевых действий в ходе спецоперации крылатые ракеты «Калибр» применяются с дизель-электрических подводных лодок.

    Коментарии (7)
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    Кто помог Китаю стать великой промышленной державой

    Американские корпорации еще полвека назад стали перетаскивать в КНР свои мощности и активы. Тогда сложно было представить, что эта развивающаяся бедная страна через полвека превратится не в «придаток» США, а в главную опасность для мирового гегемона. Однако без Китая и у американцев не было бы их знаменитых брендов, в том числе продукции Apple. Производить ее в Штатах вдвое дороже, чем в Китае. Подробности

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    Брюссель решил повторить российский «поворот на Восток»

    Евросоюз пытается пойти на сближение с Китаем – сперва в вопросах торговли. К этому обе стороны подталкивает тарифная война Дональда Трампа. При этом между Брюсселем и Пекином остается масса идеологических и политических разногласий. Удастся ли сторонам преодолеть эти разногласия, и как подобное развитие событий отразится на отношениях между Пекином и Москвой? Подробности

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    Что даст России новая орбитальная станция

    12 апреля, в День космонавтики, стоит вспомнить не только великое прошлое советской космической программы, но и то, какие перспективы сегодня стоят перед Россией в космосе. Ближайшая из них – строительство собственной орбитальной станции вместо скоро уходящей в историю МКС. Какой она будет и что даст нашей стране? Подробности

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    Чехия призвала Урсулу для проведения репрессий

    Власти Чехии бьют тревогу. Уже осенью правительство страны может возглавить экс-премьер Андрей Бабиш – политик, который якобы «распространяет российскую пропаганду» и «перестанет помогать Украине». Украине он и впрямь не поможет. Но боятся Бабиша по другой причине. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Китай внезапно помог Трампу

      Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

    • Новый раунд переговоров России и США

      В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

    • США приостановили экономическую войну

      Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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