World Press Photo отозвала приглашение фотокорру ТАСС на церемонию награждения

Tекст: Мария Иванова

Организаторы международного конкурса фотографов World Press Photo отозвали приглашение фотокорреспонденту ТАСС Михаилу Терещенко на церемонию награждения победителей в Амстердаме. Причиной отказа стало «возросшее напряжение на европейском континенте», как указано в пресс-релизе организаторов.

Терещенко был приглашен благодаря своим фотографиям антиправительственных волнений в Грузии, которые победили в региональном отборе в категории «Серия снимков» и могут претендовать на звание фотографии года.

Объявление глобального победителя и двух снимков-призеров состоится в Амстердаме 17 апреля, после чего в городе откроется флагманская выставка с победившими работами. Торжественная церемония награждения пройдет в мае в Нидерландах.

Ранее организаторы сообщили о жалобах на победу российского фотографа в отборе по Европейскому региону. Несмотря на это, они отметили, что не исключают фотографов из какой-либо страны и доверяют независимому жюри высокого уровня.

Директор конкурса по связям с общественностью Эндрю Дэвис успокоил, что Михаил Терещенко сохраняет шансы на победу в глобальном отборе. Организация World Press Photo, основанная в 1955 году, является одной из самых престижных в области фотожурналистики и фотодокументалистики. В этом году на конкурс было представлено почти 60 тыс. снимков от 3,8 тыс. фотографов из 141 страны.

Ранее российский фотограф Никита Терешин победил со своей фотографией в категории «Современные проблемы» на ежегодном конкурсе World Press Photo.