Проведите маленький эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и обычно мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что вообще-то он был работорговцем.2 комментария
World Press Photo отозвала приглашение фотокорру ТАСС на церемонию награждения
Организаторы World Press Photo отозвали приглашение фотокорреспонденту ТАСС Михаилу Терещенко на церемонию награждения в Амстердаме, ссылаясь на «возросшую напряженность на европейском континенте», хотя его работы остаются в конкурсе.
Организаторы международного конкурса фотографов World Press Photo отозвали приглашение фотокорреспонденту ТАСС Михаилу Терещенко на церемонию награждения победителей в Амстердаме. Причиной отказа стало «возросшее напряжение на европейском континенте», как указано в пресс-релизе организаторов.
Терещенко был приглашен благодаря своим фотографиям антиправительственных волнений в Грузии, которые победили в региональном отборе в категории «Серия снимков» и могут претендовать на звание фотографии года.
Объявление глобального победителя и двух снимков-призеров состоится в Амстердаме 17 апреля, после чего в городе откроется флагманская выставка с победившими работами. Торжественная церемония награждения пройдет в мае в Нидерландах.
Ранее организаторы сообщили о жалобах на победу российского фотографа в отборе по Европейскому региону. Несмотря на это, они отметили, что не исключают фотографов из какой-либо страны и доверяют независимому жюри высокого уровня.
Директор конкурса по связям с общественностью Эндрю Дэвис успокоил, что Михаил Терещенко сохраняет шансы на победу в глобальном отборе. Организация World Press Photo, основанная в 1955 году, является одной из самых престижных в области фотожурналистики и фотодокументалистики. В этом году на конкурс было представлено почти 60 тыс. снимков от 3,8 тыс. фотографов из 141 страны.
Ранее российский фотограф Никита Терешин победил со своей фотографией в категории «Современные проблемы» на ежегодном конкурсе World Press Photo.