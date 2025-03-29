World Press Photo защитил проект фотокорреспондента ТАСС

World Press Photo поддержал фотопроект Терещенко о протестах в Грузии после жалоб на победу в Европе

Tекст: Мария Иванова

Организаторы международного конкурса World Press Photo поддержали проект фотокорреспондента ТАСС Михаила Терещенко о протестах в Грузии, который выиграл в отборе по Европейскому региону.

В ответ на жалобы на победу российского фотографа заявлено, что все работы оцениваются независимым жюри и соответствуют мировым стандартам качества. Представители конкурса подчеркнули, что доверяют своим строгим процедурам оценки, и до завершения проверки поддерживают решение жюри. отмечает ТАСС.

Организаторы отметили, что фотографии Терещенко, сделанные во время антиправительственных столкновений в Грузии, победили в категории «Серия снимков». Эти работы теперь претендуют на звание фотографии года по версии World Press Photo. Объявление глобального победителя состоится в Амстердаме 17 апреля, а в мае там же пройдет торжественная церемония награждения, на которую Михаил Терещенко планирует приехать.

Последний раз сотрудники ТАСС становились призерами конкурса более 20 лет назад. В 1992 году фотокорреспондент Юрий Лизунов занял первое место в категории «Люди в новостях» с фотографией, запечатлевшей возвращение Михаила Горбачева в Москву после августовского путча. В последние два года российские фотографы не входили в число победителей World Press Photo.

World Press Photo основан в 1955 году и является одним из самых престижных конкурсов в области фотожурналистики и фотодокументалистики. Он направлен на поддержку высоких стандартов в этой сфере. В этом году на конкурс было подано почти 60 тыс. снимков от 3,8 тыс. фотографов из 141 страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский фотограф Никита Терешин победил со своей фотографией в категории «Современные проблемы» на ежегодном конкурсе World Press Photo.

Ранее российский фотограф Диана Маркосян одержала победу в той же категории с снимком «Кубанитас», а третье место в категории «Портреты» заняла российский фотограф Алена Кочеткова с автопортретом «Когда я болела».