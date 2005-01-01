Снимок фотографа российского происхождения победил в категории World Press Photo

Фотограф российского происхождения Диана Маркосян победила в категории «Современные проблемы» со снимком под названием «Кубанитас» на ежегодном конкурсе World Press Photo; третье место в категории «Портреты» заняла российский фотограф Алена Кочеткова с автопортретом «Когда я болела».

На снимке родившейся в России и выросшей в США Дианы Маркосян изображена сцена, которая произошла в столице Кубы Гаване в августе 2018 года: девушка едет на розовом кабриолете 1950-х годов в розовом платье, а местные жители собираются для празднования ее 15-летия.

15-летие считается важным этапом в жизни девушки в латиноамериканском обществе; именинница показывает свою чистоту и готовность к браку.

Семья девушки тратит большие деньги по этому случаю и организует для нее праздник. Весь процесс фотографируется и снимается на видео.

Случай Пуры примечателен тем, что несколько лет назад врачи обнаружили у нее опухоль мозга и сообщили, что она не сможет дожить до 13 лет.

Третье место в категории «Портреты» заняла российский фотограф и преподаватель фотографии Алена Кочеткова с автопортретом «Когда я болела». На ее снимке изображена сидящая спиной к зрителю лысая девушка, перед ней стоит тарелка с супом; она не может смотреть на еду, так как проходит лечение от рака.

Фотограф сделала автопортрет после курса химиотерапии и хотела таким образом поддержать больных раком людей.

Снимком года была признана фотография, сделанная Джоном Муром. На фото запечатлена плачущая девочка из Гондураса в тот момент, когда ее мать обыскивает американский пограничник на границе США с Мексикой.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа объявила о политике «нулевой терпимости» к мигрантам, которые пытаются проникнуть на территорию США.

Мигранты могли подвергнуться уголовному преследованию, а семьи разлучались с детьми в результате действий американской пограничной службы.

После публикации фотоработы Мура служба таможенного и пограничного контроля США заявила, что изображенные на снимке девочка и ее мать не были в числе тысяч разлученных семей, сообщает РИА «Новости».

Джон Мур фотографировал в 65 странах мира на шести континентах. В 2008 году он занялся фотографированием сюжетов, связанных с иммиграцией и пересечением границ.

В 2005 году фотограф получил Пулитцеровскую премию; также он неоднократно побеждал на международных конкурсах по фотографии.

World Press Photo – это крупнейшая и самая престижная ежегодная премия в области фотожурналистики.

В 2019 году в фотографической части конкурса были представлены 43 номинанта в восьми категориях, а также шесть номинантов в категории «Фото года» (World Press Photo of the Year) и три номинанта в категории «Фотоистория года» (World Press Photo Story of the Year).