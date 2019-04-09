Суд в США заблокировал указ Трампа об отказе нелегалам в убежище

Судья окружного суда в Сан-Франциско Ричард Сиборг временно заблокировал указ главы американского государства Дональда Трампа об отказе в убежище нелегалам, сообщают информационные агентства.

Сиборг запретил высылать просителей об убежище из США, так как по основному положению иммиграционного законодательства беженцев не должны отправлять в страны, где они могут подвергнуться опасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Решение суда вступает в силу с 12 апреля. После этого в течение двух дней министерство внутренней безопасности США должно начать впускать в страну граждан третьих стран, которые прибывают на американскую территорию из Мексики и просят убежища. Возвращать их в Мексику суд запретил.