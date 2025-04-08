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В ДНР уничтожили украинских диверсантов
В селе Днепроэнергия на юге ДНР была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, которая проникла в подвал здания напротив позиций российской армии и начала совершать диверсии, рассказал командир разведотделения 37-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Кот.
Как передает ТАСС, украинские диверсанты были уничтожены в селе Днепроэнергия на южнодонецком направлении. Об этом рассказал командир разведотделения 37-й гвардейской мотострелковой бригады группы войск «Восток» с позывным Кот.
По словам военнослужащего, диверсионно-разведывательная группа ВСУ скрытно проникла в село и заняла один из подвалов, расположенный напротив позиций российских войск. Группа начала разведывательные операции и готовила диверсии.
Командир отделения, после обнаружения противника, отдал приказ на зачистку здания и подвала, где скрывались диверсанты. В результате операции украинская диверсионная группа была ликвидирована без потерь со стороны российских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский снайпер рассказал, как российские военные за час зачистили территорию Днепроэнергии от ВСУ. Российские войска за неделю освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР. В частности, российские войска освободили населенные пункты Новомарково и Днепроэнергию в ДНР.